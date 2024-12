Quadro de Chico Sardelli vai pra galeria de prefeitos

A Prefeitura de Americana realizou a cerimônia de entronização do quadro do prefeito Chico Sardelli na Galeria de Prefeitos do município, no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, na tarde desta quinta-feira (19). A solenidade contou com as participações dos ex-prefeitos Erich Hetzl Junior e Omar Najar.

“Agradeço a todos pela presença, minha família, minha esposa Lionela e à população que acreditou em nosso projeto para governar a cidade. O balanço é muito positivo nesse mandato que se finda e teremos mais quatro anos para colocar mais ações em prática, melhorando a qualidade de vida da população. É uma honra poder estar prefeito de Americana, um sonho desde menino que se realizou”, disse o prefeito Chico.

“É a realização de um ideal estar ao lado do prefeito Chico, da sua família, aprendendo, trabalhando e lutando todos os dias para o desenvolvimento do município. Muito obrigado Chico pela sua amizade e compromisso com a população de Americana”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli, enalteceu a trajetória do prefeito Chico. “Meu pai, o Chico, sempre teve um ideal, um sonho, trilhando o caminho da política. Sempre entendemos na família que seria esta sua missão e sua maior conquista, ser prefeito de Americana. Por isso, com muita emoção, este momento é muito importante para todos nós”, disse Franco.