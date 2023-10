Decolar usa inteligência artificial nas opções de viagem

A Decolar – empresa tech de viagens líder na América Latina – vem evoluindo

no uso de recursos de inteligência artificial em várias frentes do negócio. Sua utilização visa melhorar a experiência dos clientes e parceiros com produtos e serviços personalizados e mais intuitivos, além de tornar mais eficientes os processos internos. A companhia também vê essas ferramentas como grandes aliadas dos viajantes.

“A inovação tem sido a força que impulsiona o nosso negócio desde o início. Nascemos e crescemos utilizando a tecnologia e a inovação para ajudar a tornar as viagens mais fáceis e cada vez mais acessíveis”, diz Daniel Zelmann, Chief Product Officer da Decolar. “Como toda tecnologia, a IA também tem suas limitações e pontos de atenção. Por isso, escolhemos os melhores parceiros e unimos os nossos talentos internos trabalhando para desenvolver tecnologias robustas, sempre atentos à privacidade e segurança dos dados com os quais trabalhamos.”

O uso da IA na Decolar é uma realidade. Ela é uma ferramenta importante para que os clientes possam ter suas experiências desenhadas às suas necessidades ou que possam ter o suporte para completar uma viagem com a Decolar. “Analisamos mais de 3 milhões de combinações por dia para recomendar o melhor itinerário aos viajantes. Esses dados, somados ao nosso conhecimento dos destinos, permite oferecer recomendações personalizadas”, afirma Zelmann.

Por meio dessa tecnologia, a companhia pode indicar se o preço de um voo está abaixo do usual e, portanto, se é uma boa oportunidade para o viajante. Além disso, permite a combinação de voos – por exemplo, um voo só de ida em uma companhia aérea e o voo de volta em outra, de modo que o cliente tenha disponíveis as melhores opções para sua viagem. “Acreditamos que há espaço para um trabalho conjunto de IA e os agentes de viagem, que teriam sua atividade otimizada com o uso dessa tecnologia, ajudando a selecionar as melhores opções de hospedagem e também facilitando as ações de pós-venda”, explica Zelmann.

O site e o aplicativo da Decolar oferecem atualmente produtos de mais de 300 companhias aéreas, mais de 1 milhão de opções de acomodação, bem como mais de 1.260 locadoras de veículos e cerca de 200 provedores de serviços de destino, com mais de 7.500 atividades em toda a América Latina. A companhia foi a primeira agência de viagens do Brasil a lançar um aplicativo, o mais baixado do setor na América Latina.

Sobre a Decolar

A Decolar é a empresa tech de viagens líder na América Latina. Há 23 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, BDExperience, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes. A companhia atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem.

