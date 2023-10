Americana vai debater segurança pública no final do mês

Este mês- A Câmara de Americana irá realizar uma audiência pública para debater assuntos relacionados às políticas de segurança pública no município de Americana.

A audiência acontece no dia 26 de outubro, a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. A participação é aberta ao público e o evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate foi solicitado por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). De acordo com a parlamentar, o objetivo da audiência é alcançar a melhor adequação das políticas implantadas às realidades específicas, através do aprimoramento dos profissionais responsáveis pela administração e da execução das ações de segurança pública, bem como da formação, organização e padronização dos procedimentos adotados pela Guarda Municipal.

“A realização da audiência vai contribuir para melhorar a análise e posterior diagnóstico sobre as questões da segurança, com o intuito de aumentar a qualidade dos serviços prestados à população, bem como o estreitamento das relações entre os guardas municipais e os cidadãos”, aponta Juliana.

Foram convidados para a audiência representantes da prefeitura, Guarda Municipal, Conselho Comunitário de Segurança Pública, Ministério Público, polícia civil e organizações e instituições ligadas ao tema.

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/Pagina/Listar/177 .