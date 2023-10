Prefeitura de Santa Bárbara orienta empresa de segurança e paralização é encerrada

Na manhã desta terça-feira funcionários da empresa terceirizada de segurança em Santa Bárbara d’Oeste estiveram em frente à prefeitura para falar sobre atraso do salário e benefícios do mês de setembro. Os vigilantes atuam nas escolas municipais. O movimento teve apoio de vereadores da oposição ao governo, o presidente da Câmara, Paulo Monaro (MDB), e Eliel Miranda (PSD).

A prefeitura afirmou que o contrato com a empresa será reavaliado e disse que a paralisação é “injustificada”. Veja a nota do executivo:

LEIA TAMBÉM: Ivan, 21, desaparecido no Zabani SBO

“O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que o contrato entre a Prefeitura e a empresa de vigilância que presta serviço nas escolas municipais está sendo reavaliado em virtude do incremento de profissionais da Guarda Civil Municipal. No sábado, mais 23 guardas municipais se formaram, somando 61 novos profissionais em um prazo de pouco mais de um ano.

Estes profissionais atuarão no patrulhamento de ruas e logradouros públicos e também na segurança das unidades escolares do Município.

Sobre a paralisação dos profissionais, o Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que trata-se uma ação injustificada. Após orientação à empresa e aos profissionais, a paralisação foi encerrada.

O Município avaliará possíveis descumprimentos e atuará com os devidos regramentos administrativo e legal em caso de possíveis prejuízos que tenham ocorrido.”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP