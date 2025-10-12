Defesa Civil alerta pra 'chuvas intensas' na região

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura a partir deste domingo (12), atingindo Americana e cidades da região, como Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Rio Claro, Piracicaba e Campinas.

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas da Unicamp (Cepagri), uma nova frente fria avança pelo Estado de São Paulo, provocando instabilidade e risco de temporais. As temperaturas, que vinham ultrapassando os 33 °C nos últimos dias, devem cair gradualmente.

Alerta da Defesa Civil

O alerta menciona ainda rajadas de vento, descargas elétricas e possível queda de granizo, especialmente entre a noite deste domingo (12) e a segunda-feira (13).

A Defesa Civil orienta a população a evitar locais abertos durante tempestades, não se abrigar sob árvores e manter distância de postes e fios de energia.

⚠️ A recomendação é redobrar a atenção e acompanhar os comunicados oficiais ao longo do dia.

