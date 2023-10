Foram definidas as 12 cervejarias participantes da Outubeer Americana, que será realizada de 12 a 14 de outubro na Revirada Regional de Cultura, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

O público terá à disposição as seguintes marcas no evento: Kalango, Seven Hands, Marés, HOPBEER, Supremo Brewpub, Bragantina, HOFFEN, Moenda, Gorillaz, Dama, Knights e Dortmund.

A Outubeer, anunciada neste mês pelo prefeito Chico Sardelli, contará ainda com 12 opções de gastronomia e diversas atrações musicais. A entrada será solidária, com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Americana.

“A Revirada Regional em outubro leva o subtítulo de Outubeer. Teremos muitas atrações artísticas, área kids e com certeza será um grande evento para todos, com música boa e várias opções gastronômicas”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Na quinta-feira (12), a festa será do meio-dia às 22h; na sexta-feira (13), das 15h às 22h; e no sábado (14), do meio-dia às 22h.

Confira a programação das atrações musicais:

12/10 (quinta-feira)

Denis de Tarsis e Rock de Fato (Pop/Rock)

Duo Vox (Rock)

Danny Asa e Banda (Pop/Rock)

Easy Rock (Pop/Rock)

Creedence Cover (Rock)

13/10 (sexta-feira)

Vanessa Pajaro (Pop/Rock)

O Segredo do Universo (Tributo Raul Seixas) (Rock)

System of a Down Cover Brasil (Metal)

Pin (Rock)

Elephant (Rock)

Power Trio (Rock)

Confraria do Rock (Rock)

A Revirada Regional de Cultura conta com recursos do Governo do Estado de São Paulo. Americana está recebendo R$ 100 mil para promover o evento, por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

