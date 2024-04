Delivery de comida se consolida no dia a dia

Delivery em alta

A maior pesquisa sobre alimentação fora do lar já feita com consumidores no Brasil revelou as características da população brasileira em relação ao delivery. Com mais de 6 mil respondentes em todas as regiões do país, o levantamento feito pelo Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostrou que 76% dos entrevistados pedem refeições por delivery no dia a dia. Destes, mais de dois terços (69%) optam pela entrega de comida entre duas e cinco vezes por mês, enquanto 16% fazem pedidos pelo menos oito vezes por mês.

“O delivery se consolidou como uma ferramenta importante para o setor de alimentação fora do lar em todo o mundo, oferecendo conveniência, variedade e economia para os consumidores. As plataformas digitais e a crescente oferta de restaurantes parceiros favorecem o crescimento desse mercado, que se tornou comum no Brasil”, afirma José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo e Inteligência da Abrasel.

Para Karla Caroline, engenheira de produção que vive em Volta Redonda (RJ), a rotina agitada é o principal motivo para utilizar o sistema de delivery. “Sempre tento fazer as minhas marmitas nos fins de semana, já que trabalho e estudo durante os outros dias. Porém, com a rotina acelerada, muitas vezes é necessário optar por opções mais práticas e rápidas, como pedir a refeição pronta por aplicativo”.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Ela afirma pedir comida normalmente duas vezes por semana. “Eu gosto muito de cozinhar, então quando tem reuniões de família ou quero agradar meu marido, eu mesma que preparo. Mas, no dia a dia, chego muito cansada em casa e fica inviável preparar o jantar ou a comida do dia seguinte”, diz Karla.

Já para João Victor Castro, jornalista de Belo Horizonte (MG), além da praticidade, existem outros aspectos para optar pela entrega de comida em casa. Ele, que costuma pedir comida uma vez por semana, diz fazer suas compras por meio dos aplicativos de entrega e, com isso, oportunidades de frete grátis ou cupons de desconto são vitais para escolha do estabelecimento.

Além disso, na hora de escolher o prato que vai pedir, ele diz buscar um equilíbrio entre qualidade do produto e preço. “Normalmente, eu faço pedidos em momentos de lazer. Durante a semana raramente peço alguma coisa, prefiro gastar este dinheiro nas sextas-feiras à noite ou no sábado”, revela João Victor.

Outro dado que reforça essa característica de praticidade do delivery é que apenas 16,2% dos consumidores optam por buscar as comidas nos estabelecimentos, enquanto 73,8%escolhem pela entrega em casa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP