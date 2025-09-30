Dengue em Hortolândia: 20.049 casos e oito óbitos este ano

Prefeitura segue com eliminação semanal a criadouros de Aedes aegypti; equipes executam ação nas regiões da Chácaras Recreio Alvorada, Jd. Santa Clara do Lago e Jd. Sumarezinho

Você quer evitar a presença incômoda do Aedes aegypti na sua casa e região onde mora? Então, faça sua parte e colabore com a cidade! A Prefeitura de Hortolândia reforça para que os moradores façam o descarte correto de lixo e resíduos. O município continua a fazer o combate semanal ao mosquito. Esta semana, as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, percorrem as regiões da Chácaras Recreio, Jardim Santa Clara do Lago e Jardim Sumarezinho para fazer a eliminação de criadouros do mosquito.

De acordo com a UVZ, fazer o descarte correto de materiais recicláveis evita o acúmulo de água parada. Essa é a condição favorável para que a fêmea do Aedes aegypti deposite ovos que vão gerar mais mosquitos.

Materiais recicláveis devem ser descartados nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) ou LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis), disponibilizados pela Prefeitura. Esses equipamentos estão localizados em diferentes regiões do município. A lista de PEVs e LEVs está disponível no portal da Prefeitura por meio deste LINK.

O descarte correto de materiais recicláveis evita ainda que sejam levados pelas águas da chuva e causem o entupimento da rede subterrânea. Esse problema pode causar prejuízos para a cidade.

Em decorrência da chuva e vendaval fortes registrados no município, semana passada, a Prefeitura teve que fazer a limpeza de vias e áreas públicas, locais onde foram encontradas muita quantidade de garrafas PET, embalagens plásticas e outros tipos de recicláveis que foram levados pelas águas da chuva.

De acordo com a UVZ, o município registra este ano 20.049 casos notificados de Dengue, dos quais 6.894 casos positivos e oito óbitos confirmados. Já de Chikungunya são 32 casos notificados, dos quais um caso positivo, 12 em investigação e nenhum óbito. O município não registra nenhum caso notificado de Zika este ano.

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

Ainda durante a semana, as salas de vacinação de cinco unidades funcionam em horário ampliado para possibilitar que a população possa se imunizar. As cincos UBSs cujas salas de vacinação ficam abertas em horário ampliado durante a semana são:

– UBS Amanda II: até às 17h30

– UBS Dom Bruno Gamberini: até às 17h30

– UBS Rosolém: até às 17h30

– UBS Santa Clara: até às 17h30

– UBS Figueiras: até às 18h30

No final de julho, o município recebeu novo lote com doses da vacina do governo do Estado. O município estava sem receber o imunizante pelo governo estadual desde junho deste ano.

