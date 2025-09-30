Finalizada pintura da Emefei “Profª Terezinha Quinalha”, em Santa Bárbara

Dando continuidade ao cronograma de manutenções, reformas, adequações e ampliações das unidades da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste concluiu a pintura completa da Emefei “Profª Terezinha Soares Quinalha”, localizada no Jardim Vista Alegre.

Também foram finalizadas a adequação de duas salas de aula e a pintura da EMEI “Rotary”, no Jardim Pérola; a instalação de pisos em ambientes da EMEI “Telma Laudissi D’Avilla”, no Jardim Laudissi; e a substituição da cobertura da EMEI “Vanderlei Matarazzo”, no Conjunto Angelo Giubbina, e da Emefei “Profª Áurea Chan Bataglia”, na Cidade Nova.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino é composta por 56 unidades escolares, que atendem mais de 15 mil estudantes, desde a Educação Infantil (creche) até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

