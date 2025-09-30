ESF do Parque da Liberdade promove orientação sobre doação de órgãos

A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque da Liberdade promoveu, nesta segunda-feira (29), uma sala de espera ativa para orientar os pacientes sobre a importância da doação de órgãos. A iniciativa integra a campanha Setembro Verde, do Ministério da Saúde, que tem como foco a conscientização sobre a doação de órgãos e a inclusão de pessoas com deficiência, utilizando a cor verde como símbolo de esperança.

Os enfermeiros Marcos Paulo Rodrigues e Myrna Martins, com o apoio dos agentes comunitários de saúde da unidade, conduziram um bate-papo com os pacientes que aguardavam atendimento médico.

Durante a atividade, os profissionais explicaram o conceito da campanha, como se tornar doador, as diferenças entre doação em vida e após a morte, além da distinção entre morte encefálica e coma. Também foram apresentados dados estatísticos sobre a doação de órgãos no Brasil e na região.

“No Brasil, são mais de 80 mil pessoas aguardando por um transplante. Por isso, a importância de nós, profissionais de saúde, conscientizarmos a população de que um simples sim, manifestado por um doador e respeitado por seus familiares, solidifica um ato de amor e pode salvar vidas”, afirmou a enfermeira Myrna Martins.

“O Brasil é reconhecido internacionalmente como uma das maiores referências em transplantes desde a década de 1960. Além disso, contamos com um Sistema Único de Saúde que coordena todas as etapas do processo, garantindo transparência, segurança e confiabilidade nas doações. Levar esse tema para a comunidade é fundamental para esclarecer dúvidas, desmistificar mitos e combater as fake news”, destacou o enfermeiro Marcos Paulo Rodrigues.

