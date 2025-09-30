A oportunidade para que cafeicultores paulistas obtenham reconhecimento estadual e alavanquem seus negócios acaba de ser estendida. As inscrições para o “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo” seguem abertas, com prazos ampliados.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Para concorrer, produtores devem entregar suas amostras e confirmar participação nas Casas da Agricultura ou Regionais da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) mais próximas.
É possível participar com apenas uma amostra em cada umas destas cinco categorias:
1. Coffea arabica – Convencional – preparados por via seca (natural);
2. Coffea arabica – Convencional – preparado por via úmida (cereja descascado e/ou despolpado);
3. Coffea arabica – Convencional – preparados via fermentação induzida (fermentado);
4. Coffea arabica – Orgânico – independente da via de processamento;
5. Coffea canephora (conilon/robusta) – preparados por via seca (natural).
As inscrições para as amostras de arábica vão até 10 de outubro e, para o café canephora, seguem até 17 de outubro. A CATI informa que não são cobradas taxas de participação e que o concurso visa valorizar produtos de excelência, que vêm sendo cultivados neste ano safra. Ainda de acordo com a instituição, os dez primeiros cafeicultores de cada modalidade receberão certificado e terão um reconhecimento especial pela participação.
A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro.
Serviço
24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo
Modalidades: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora
Inscrições: até 10 de outubro para cafés arábica e até 17 de outubro para canephora
Entrega das amostras: nas Casas da Agricultura ou Regionais da CATI, no ato de inscrição
Premiação: 18 de novembro
Leia + sobre comida, bebida e receitas