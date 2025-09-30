A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, divulgou a lista dos 100 mil pesquisadores mais influentes. Pelo sexto ano consecutivo, o reitor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), professor Valdir Cechinel Filho, foi classificado no ranking que contempla os 2% de pesquisadores cujos trabalhos foram mais citados no mundo.

O levantamento apresenta uma lista que analisa o impacto do pesquisador ao longo de sua carreira e outra que considera os impactos recentes de suas pesquisas. Valdir Cechinel Filho aparece nas duas classificações.

Além do reitor, o levantamento sobre a carreira ainda destaca o professor José Renes Pinheiro, e os Doutores Honoris Causa da Univali, professor Arturo San Feliciano, da Universidade de Salamanca, e o professor Rosendo Augusto Yunes, da Universidade Federal de Santa Catarina.

A pesquisa, elaborada em parceria com a editora Elsevier, utiliza o Scopus, banco de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares, incluindo periódicos científicos, livros e anais de congressos. Os cientistas são classificados em 22 campos científicos e 174 subcampos.

Impacto da lista de Stanford

A lista do impacto total da carreira destaca 1.195 cientistas brasileiros. Já na lista do impacto específico de 2024, o Brasil está presente com 1.461 pesquisadores.

“Integrar novamente esse seleto grupo de pesquisadores é uma honra imensa. Esse reconhecimento reflete a relevância das parcerias científicas construídas ao longo de mais de três décadas de trajetória acadêmica com colegas da Univali e de diversas instituições nacionais e internacionais. Dedico essa conquista também aos inúmeros alunos e professores que deram suporte às publicações científicas que culminaram com esse relevante reconhecimento. Um resultado que nos motiva a continuar contribuindo para a formação de novas gerações de pesquisadores e para o desenvolvimento de estudos com impacto significativo na sociedade”, enfatiza o reitor.

Valdir Cechinel Filho é pesquisador 1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e atua como editor associado e assessor científico para inúmeros periódicos especializados. É autor de 60 livros e capítulos de livros, tem cerca de 450 artigos científicos publicados em periódicos especializados nacionais e internacionais, além de 13 depósitos de patentes nacionais e internacionais.

