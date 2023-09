A depilação a laser veio para ficar. Muito procurada por ser um método capaz de eliminar os pelos em diferentes áreas do corpo, atrai muitos adeptos por promover resultados duradouros e, muitas vezes, definitivos. Porém, pela natureza dos métodos aplicados até recentemente, o procedimento não era tão eficaz em tons de pele mais escuros, ou mesmo bronzeados pelo sol. A boa notícia é que a tecnologia não para de evoluir; hoje, já é possível fazer depilação a laser até no verão, sem restrição de tom de pele ou de exposição ao sol.

O equipamento Ácrus, da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, é um aparelho de laser 100% digital que pode ser aplicado em todos os tons de pele. Ele estará disponível para demonstração no estande da HTM, na 18ª edição da Beauty Fair, que será realizada entre os dias 9 e 12 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Graças à sua tecnologia inovadora, o tratamento é feito em qualquer época do ano, eficaz também nas peles bronzeadas e negras. Ele garante uma depilação muito mais tolerável, confortável, suave, segura, precisa e duradoura. Outro benefício é o fato de poder ser usado em qualquer tipo, espessura e quantidade de pelos, tornando-se ideal para quem busca um método com resultados efetivos em qualquer região do corpo do homem ou da mulher.

“O Ácrus é, sem dúvida, uma revolução para a depilação, pois possibilita que o procedimento seja feito inclusive no verão. É comum que as unidades de estética recomendem evitar a exposição ao sol durante o tratamento, para evitar manchas; por isso, as pessoas esperam as temperaturas mais baixas para começá-lo. Agora, caso seja necessário, não há efeitos colaterais da exposição prévia ao sol. E mais: essa tecnologia quebrou o tabu de que peles negras ou bronzeadas não podiam ser depiladas a laser”, destaca a especialista Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora Comercial da HTM Eletrônica.

Interessados em participar da 18ª edição da Beauty Fair, que vai reunir as principais novidades em produtos e equipamentos tendência no setor em todo o mundo, podem se inscrever pela internet.

Serviço

Beauty Fair: Participação da HTM Eletrônica

Data: De 9 a 12 de setembro

Local: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333– Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02055-000.

Inscrições: Beauty Fair