Casais celebridades não devem ser "metas" de relacionamento

Mel Maia e MC Daniel, visto por muitos como uma “meta de relacionamento” devido às suas declarações nas redes sociais, reacendeu um antigo debate: o quanto do que é mostrado online é real?

Segundo um estudo realizado pelo Personality and Social Psychology Bulletin, casais que não expõem a vida a dois na internet são mais felizes. Por outro lado, os casais que gostam de publicar de forma exagerada detalhes e fotos da relação, são apontados como inseguros e ansiosos.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio acredita que as redes sociais adicionam pressão nos relacionamentos. “Quando você posta sobre a sua relação, você expõe a sua vida pessoal para o mundo todo. Além da pressão de manter a imagem do relacionamento feliz, se criam expectativas de que se espere a perfeição no seu parceiro ou parceira, o que é algo absurdo e impossível”, disse.

O estudo indicou que pessoas mais ansiosas tendem a postar mais e normalmente dão muito valor a opinião alheia, se estressando e colocando a relação em dúvida mais facilmente. As redes sociais são ótimas para comparar a sua vida com a vida dos outros, mas isso pode se tornar destrutivo quando se trata de comparar seu relacionamento com os relacionamentos de outras pessoas.

“Outra razão pela qual casais que não postam muito nas redes sociais serem mais felizes, é a privacidade. Quando você mantém o seu relacionamento off-line, você tem espaço, liberdade para desenvolver e criar uma conexão íntima. Ao invés de mostrar para os outros só a parte boa das coisas, você pode focar mais em como você e seu parceiro se sentem um com o outro, e fazer o que realmente os façam felizes”, finaliza Caio Bittencourt.

Isso não significa que não possamos compartilhar momentos especiais e o amor em nossas redes sociais, mas é importante lembrar que a felicidade de um relacionamento não deve depender da validação dos outros, e que nem tudo postado representa a realidade.

Antes de ser Musa do OnlyFans, Duda Monet vendia picolé na praia: “ganhava R$ 50 por dia”

Quem vê a modelo e influencer +18 Duda Monet não imagina que ela vendia picolé nas praias de Santa Catarina, onde mora. Empurrando um carrinho de sorvete, ela enfrentava o calor escaldante e algumas cantadas. Na época, faturava R$ 50 por dia. Em alta temporada, o lucro dobrava.

“Minha origem é humilde, trabalho desde novinha. Comecei na praia, ganhava R$ 50 por dia, mas tinha que ralar bastante. Além de tudo, tinha que aguentar os engraçadinhos. Foi uma fase de aprendizado, mas não queria ter aquela vida”, lembra. “Foi então que uma amiga me falou das tais plataformas adultas”, conta.

Incentivada por amigas – também criadoras de conteúdo +18 – Duda abriu seu perfil no OnlyFans e Privacy para lucrar com sua sensualidade. No início, postava só fotos de biquíni e lingerie. Depois passou a gravar com amigas e compartilhar vídeos mais picantes com seus affairs. No primeiro mês, a ruiva faturou R$ 15 mil.

“Foi uma virada muito grande, não acreditava que poderia ganhar tudo aquilo. Não me enxergava gostosa e sexy como os homens falavam. Minha autoestima era baixa”, confessa. “Demorou um tempo, mas comecei a acreditar no meu potencial e a me soltar. E a coisa foi crescendo. Comprei carro, apartamento, ajudei minha família e fiz até uma plástica… tudo com o dinheiro dos nudes”.

Faturando alto, ela não pensa em deixar o site, nem voltar a ser vendedora. Hoje, Duda Monet embolsa R$ 50 mil em média por mês, o que garante mais liberdade e independência financeira.

“Hoje eu faturo mil vezes mais por mês do que como sorveteira. E com essa história de me compararem com a Marina Ruy Barbosa, acabei acreditando no meu potencial e investindo nisso de ser modelo. Acabo me inspirando nela, no estilo, nas roupas, nas cores que ela usa. Hoje ela é minha referência. E os caras fantasiam e imaginam. Espero que ela não entre no OnlyFans para competir”, brinca Duda.

Fotos: Divulgação