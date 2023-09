Skank (super maconha) foi apreendida em Santa Bárbara

d’Oeste em ação da Guarda Municipal na manhã desta segunda-feira. Além da supermaconha, também foram encontrados maconha, crack e cocaína após atividade de faro da cadela Tandera.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

VTR 20

.🚨GCM CHIMITI

.🚨GCM URBANO

.🚨GCM GILMAR

CANIL

.🚨 GCM CAIO

.🚨 GCM EDMAR

.🚨 TANDERA

Mais notícias da cidade e região



.📍DATA: 04 de Setembro de 2023

.📍HORA: 08:00

.📍LOCAL: Av. Ruth Garrido Roque, 1190, Bosque das Árvores.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Em patrulhamento pelo bairro citado, conhecido pelo intenso trafico de drogas, essa equipe visualizou um indivíduo de camiseta vermelha e bermuda azul saindo da área de mata, sendo que ao perceber a presença da viatura se evadiu não sendo possível abordá-lo. Em varredura pelo local de onde o indivíduo foi visto foi observado diversas embalagens de entorpecentes vazias, onde então foi acionado a equipe de Canil que após varredura a cadela Tandera localizou, embaixo de folhagens de um pé de bananeira, uma sacola plástica contendo 99 eppendorfs de Cocaína, 43 porções de Maconha, 26 pedras de Crack e 13 porções de Skank. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no 3° DP onde os entorpecentes foram apreendidos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP