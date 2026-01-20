Foram marcados para 26 e 27 de janeiro os novos depoimentos no inquérito que investiga o Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli também autorizou o acesso das defesas aos autos da investigação, que corre sob sigilo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As oitivas serão realizadas na sede do STF, em Brasília, com parte dos depoimentos por videoconferência.

Na semana passada, Toffoli determinou que os interrogatórios fossem concentrados em apenas dois dias, e não nos seis inicialmente pedidos pela Polícia Federal (PF). O ministro citou limitações de pessoal e falta de disponibilidade de salas no tribunal para estender o prazo de depoimentos.

O ministro é relator do inquérito que apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, relacionados à venda de carteiras de crédito supostamente inexistentes do Master ao Banco de Brasília (BRB).

Depoimentos em 26 de janeiro

Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor financeiro do BRB: videoconferência

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de empresa investigada: videoconferência

Henrique Souza e Silva Peretto, empresário: vídeoconferência

Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master: videoconferência

Depoimentos em 27 de janeiro

Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB: presencial

Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master: presencial

Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master: videoconferência

Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master: presencial

O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, não será ouvido neste momento.

Ele prestou depoimento à PF em 30 de dezembro e participou de uma acareação com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que também não deverá ser ouvido novamente nesta fase.

Leia Mais notícias do Brasil