Obra do Complexo Regional de Saúde do Mollon segue pra alvenaria e reboco

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do novo Complexo Regional de Saúde do Mollon, localizado entre as ruas do Cloro e do Ouro e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Atualmente, as equipes executam serviços de levantamento de alvenaria, com paredes já alcançando a altura da laje, além da aplicação de reboco.

A nova estrutura da Saúde contará com aproximadamente 1.000 m² de área construída e terá seis consultórios odontológicos, tornando-se referência municipal em atendimentos na área. O espaço também abrigará consultórios para atendimentos clínico geral, ginecológico e pediátrico, além de farmácia, salas de curativos, procedimentos e inalação, bem como uma sala multiuso.

