Economize energia com ações simples e materiais elétricos adequados

A Sil Fios e Cabos Elétricos compartilha sua expertise e apresenta dicas práticas para reduzir o consumo de energia elétrica e garantir mais eficiência e segurança no dia a dia

Com a elevação das temperaturas no Brasil, especialmente durante o Verão, o uso consciente da energia elétrica torna-se fundamental para garantir conforto, economia e evitar possíveis apagões. Nesse contexto, uma série de pequenas atitudes individuais – quando adotadas em conjunto pela população – pode ser a chave para garantir o bem-estar de todos e, consequentemente, contribuir no valor reduzido da conta de energia elétrica.

A mudança começa em casa: o uso responsável é sinônimo de economia e sustentabilidade / Crédito da Imagem: Jplenio1 – Freepik

A Sil Fios e Cabos Elétricos, líder nacional no segmento de baixa tensão, com mais de cinco décadas de experiência, indica alguns caminhos assertivos, que podem fazer total diferença para evitar o desperdício de energia e garantir a segurança das instalações residenciais. Isso vale tanto para a escolha dos equipamentos quanto para a realização das atividades diárias.

Decisões erradas: o barato pode sair caro

Antes mesmo de investigar o padrão de consumo de uma determinada residência, um dos motivos do gasto excessivo de energia pode estar relacionado à qualidade dos cabos que foram usados. Afinal, um dos principais problemas que geram perdas elétricas são os cabos fora de norma, popularmente chamados de “cabos desbitolados” ou seja, aqueles que são produzidos com menos cobre, ou até mesmo com a ausência deste material.

É necessário verificar a procedência dos cabos elétricos a fim de assegurar que sigam as normas e possuam condutores de cobre em seu interior. Na imagem, é possível acompanhar uma das etapas do processo de fabricação da Sil, com o uso do cobre / Imagem: Divulgação Sil

“Infelizmente, é comum encontrar cabos de alumínio revestidos com cor semelhante à do cobre, para enganar o consumidor. É uma situação comparável ao uso de combustível adulterado em um veículo, que traz sérios riscos e prejuízos. Por isso, se faz tão necessário adquirir materiais de qualidade e de empresas certificadas, assim como desconfiar de produtos com valores muito abaixo dos praticados no mercado. Afinal, o barato pode sair muito caro“, comenta Nelson Volyk, gerente de engenharia de produto da Sil.

Além de vilões da economia, os cabos fora de norma contribuem para a sobrecarga elétrica, resultante do excesso de corrente em relação à capacidade do circuito, que incorre em riscos à segurança. Isso acontece pelo aquecimento do cabo desbitolado devido ao efeito Joule – fenômeno físico que ocorre quando uma corrente elétrica passa por um condutor e encontra a resistência. Dessa forma, parte da energia é transformada em calor devido ao atrito entre os elétrons em movimento e, por causa disso, pode ocorrer um curto-circuito. “O aquecimento do cabo, por si só, já representa uma perda elétrica“, complementa Volyk.

Adquira bons condutores elétricos

Nesse contexto, a Sil Fios e Cabos Elétricos é reconhecida há décadas por sua excelência. A empresa produz cabos elétricos de cobre que atendem aos mais elevados padrões do mercado e com isolamento capaz de suportar tranquilamente a tensão elétrica. Em seu portfólio, os mais empregados nos projetos de instalação são o Cabo FlexSil 750V, com isolação em PVC e reconhecido por sua excelente flexibilidade e facilidade para a instalação, e o Cabo Flexível Silnax 0,6/1kV HEPR 90⁰C, que apresenta uma capacidade de corrente elétrica superior aos isolados em PVC e pode ser utilizado em bandejas, leitos e até eletroduto no solo.

Cabo FlexSil 750V e o Cabo Flexível Silnax 0,6/1kV HEPR 90⁰C | Imagem: Sil Fios e Cabos Elétricos

Instalações antigas

Em casos de residências com muitos anos de história, as instalações elétricas podem estar em desacordo com as necessidades atuais, devido ao consumo elevado dos produtos. Assim, é preciso realizar uma avaliação com um bom profissional da área elétrica, para que ele possa indicar quais as mudanças e adequações devem ser feitas. O resultado desse processo será a segurança do lar e a economia na conta de energia.

Boas práticas no dia a dia

Com a casa arrumada, o próximo passo é mudar pequenos hábitos diários, a fim de obter melhores resultados. Confira exemplos:

Ar-Condicionado

Segundo Nelson, da Sil, o “ar-condicionado não é mais um vilão no consumo de energia, desde que seja utilizado corretamente e com bom senso“. Para isso, é importante contar com modelos modernos que exigem menos energia, utilizar um aparelho proporcional ao tamanho do ambiente, fechar portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado e não o manter ligado desnecessariamente caso não tenha ninguém no ambiente.

Com consciência é possível utilizar o ar-condicionado durante todo o verão / Crédito da imagem: Freepik

Já com relação a aparelhos mais antigos, do tipo janela, é preciso que seja realizada uma avaliação para averiguar se vale a pena continuar usando o modelo específico, ou se já está na hora de trocar por um mais moderno, com o objetivo de economizar energia.

Por fim, uma boa alternativa ao ar-condicionado, é investir em ventiladores — equipamentos de baixo custo e ótima eficiência para refrescar os ambientes.

Chuveiro

Não é apenas o chuveiro elétrico que consome energia: no sistema a gás o consumo ocorre para o funcionamento do aquecedor / Crédito da imagem: Freepik

Banhos longos também são um dos principais responsáveis pelo gasto excessivo de energia elétrica. A conscientização de cada pessoa, reduzindo o tempo total de banho, é suficiente para contribuir com a economia de energia, evitando ainda o problema da seca dos reservatórios de água. Outra solução interessante é optar por chuveiros de menor potência, ou então regular a temperatura da água para um pouco mais fria, principalmente na época de forte calor.

Carregadores esquecidos na tomada

Ao carregar o aparelho portátil, retire-o da tomada / Crédito da imagem: Pvproductions / Freepik

Manter celulares, tablets e equipamentos similares conectados na tomada por muitas horas, mesmo após a conclusão da carga máxima, também é uma maneira corriqueira de gastar energia. “Parece pouco deixar um carregador esquecido na tomada, ao olhamos de forma individual. Mas e quando pensamos em milhões de carregadores pelo país? Isso, sem contar na questão da segurança, em caso de superaquecimento dos equipamentos ligados”, conscientiza Volyk.

Simples e importantes

Hábitos assertivos, como saber o que pegar na geladeira antes de abri-la, cooperam para a economia de energia | Foto: Freepik

Outras dicas muito úteis são: não manter todas as luzes de casa acesas, priorizando apenas os cômodos necessários; utilizar lâmpadas de LED; aproveitar ao máximo os momentos de luz natural – especialmente na época de verão, em que os dias são mais longos –, usar as máquinas de lavar roupas e louças de forma inteligente, reunindo o maior número de itens possíveis em cada ciclo, para economizar energia e água; além de evitar abrir a porta da geladeira muitas vezes sem necessidade etc.

Sobre Sil Fios e Cabos Elétricos, @sil_fios_e_cabos

A trajetória da Sil Fios e Cabos Elétricos começou em 1956 com a fundação da Elétrica Danúbio por Silvio Barone. O sucesso da loja de materiais elétricos levou à expansão do negócio, e, em 1974, Barone adquiriu uma pequena fábrica para iniciar a produção de fios e cabos elétricos próprios, dando origem à Sil.

Hoje a Sil é uma empresa nacional de referência no mercado de condutores elétricos de baixa tensão, empregando mais de 500 colaboradores e utilizando tecnologia avançada para garantir a qualidade e eficiência de seus produtos. A empresa transforma cobre de alto grau de pureza e utiliza compostos isolantes específicos para a produção de fios e cabos para instalações elétricas de até 1 kV, atendendo a projetos residenciais, comerciais e industriais. Além disso, oferece soluções como cabos para solda, dados e sistemas fotovoltaicos.

Em 2022 a Sil atingiu um volume de produção equivalente a 22 voltas ao redor da Terra, evidenciando sua grande capacidade produtiva. Ao celebrar 50 anos em 2024, a Sil continua a ser reconhecida por sua excelência com prêmios como o Anamaco, ABREME, Top of Mind e Melhor Produto do Ano pelo Grupo Revenda. Em 2024 e 2025 foi reconhecida pelo Instituto MESC sendo a Melhor Empresa do Ano em seu segmento em Satisfação do Cliente, ficando entre as 100 Melhores Empresas do Brasil e como uma das empresas em destaque em Qualidade.

