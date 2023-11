Deputado Saulo Pedroso destina R$ 300 mil para a Saúde de Nova Odessa

Recém-empossado na Câmara, o deputado federal Saulo Pedroso esteve nessa quinta-feira (09/11) na Prefeitura de Nova Odessa para anunciar ao prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) a obtenção de uma “emenda de bancada” de R$ 300 mil, do Governo do Estado de São Paulo, para ajudar no custeio da Rede Municipal Saúde. Participaram os vereadores novaodessenses Professor Antonio e Oseias Jorge, entre outras lideranças locais e regionais e o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Com muitos votos em Nova Odessa nas Eleições 2022, o ex-prefeito de Atibaia havia ficado na suplência de seu partido (o PSD) para uma vaga direta na Câmara dos Deputados, e assumiu mês passado a cadeira que era de Marco Bertaiolli – que renunciou para ocupar uma vaga no TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

“Estou nessa caminhada de agradecimento pelas cidades em que tivemos apoio (nas Eleições), como foi aqui o caso do prefeito Leitinho e de Nova Odessa. E já trabalhando pelas populações dessas cidades. Meu mandato foi conquistado por todos nós, e agora tenho o espaço de trabalho necessários para auxiliar nossas cidades. Vocês têm agora um gabinete à disposição na Câmara dos Deputados em Brasília”, afirmou o parlamentar.

Segundo Saulo, o valor viabilizado junto ao Orçamento do Governo do Estado de São Paulo, via bancada paulista na Câmara Federal, “vem mostrar, neste primeiro momento, nossa gratidão ao prefeito Leitinho e a toda a população de Nova Odessa”. “Esse é só o início da nossa parceria, temos mais três anos de muita dedicação para a cidade de Nova Odessa. Ano que vem certamente teremos novas conquistas para mostrar”, completou o deputado federal.

“É muito bom termos um deputado federal ‘de Nova Odessa’, que vai nos ajudar muito em Brasília, tanto com emendas quanto na viabilização de projetos junto aos ministérios e órgãos do Governo Federal. Esses R$ 300 mil para o custeio da nossa Saúde vem em boa hora, e não é pouco para uma cidade do porte de Nova Odessa”, declarou o anfitrião.

“Só podemos agradecer esse apoio que o deputado já está nos dando, é, sem dúvida, muito importante termos um parceiro experiente e dedicado como o Saulo em Brasília”, finalizou o prefeito Leitinho – que acompanhou, inclusive, a posse do deputado há duas semanas, durante uma viagem oficial à capital federal.

“É muito importante a gente ter parceiros em Brasília, e o Saulo é um grande parceiro, um amigo de Nova Odessa em Brasília. Que essa parceria seja cada vez mais frutífera”, incluiu o vereador Professor Antonio. “Quero agradecer o deputado federal Saulo Pedroso, que já chega com o pé direito, trazendo uma emenda para a Prefeitura usar em prol da população de Nova Odessa”, finalizou o vereador Oseias Jorge.

