PT fecha com Bebel em Piracicaba. 3 deputados candidatos

O PT bateu o martelo e vai ter candidata em Piracicaba

a deputada estadual Bebel, ligada à Apeoesp (sindicato dos professores do Estado) deve vir para a disputa em 2024.

A cidade deve ter três deputados estaduais na disputa pelo Paço Municipal. O novato Helinho Zanata, que já foi prefeito de São Pedro e Charqueada, é tido como forte concorrente por ter esquema eleitoral dos mais admirados do interior.

Antes ligado ao mundo evangélico, Alex da Madureira também deve por o nome pra jogo no ano que vem.

Alex e Helinho foram os mais votados da cidade no ano passado e estão afiando os cascos.

Bebel aposta em ser a única candidata no campo da esquerda e na subida da avaliação do governo Lula.

O ex-prefeito Barjas Negri, que caiu no segundo turno na última eleição, lidera as pesquisas, mas muita gente acredita que ele não conseguirá ter ‘sinal verde’ da Justiça Eleitoral para participar do pleito.

