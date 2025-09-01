DER-SP inicia operação de 39 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira

Leia Mais Notícias do Brasil

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), ativará 39 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais a partir da zero hora desta terça-feira (2). Com isso, o total de equipamentos ativos chega a 151. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.



A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.



Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.



Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Lista dos 39 novos radares:

Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade:

CGR 01 – SP 063 – 26,85 – Leste/Oeste – Itatiba – 60/60

CGR 01 – SP 133 – 5,682 – Leste/Oeste – Limeira – 80/80

CGR 01 – SP 147 – 9,1 – Leste/Oeste – Socorro – 60/60

CGR 01 – SP 332 – 71,1 – Norte – Jundiaí – 60/60

CGR 01 – SP 352 – 135,166 – Norte/Sul – Amparo – 60/60

CGR 01 – SP 354 – 61,298 – Norte/Sul – Campo Limpo Paulista – 60/60

CGR 01 – SPA 066/300 – 5,476 – Norte – Jundiaí – 60/60

CGR 01 – SPA 075/330 – 1,579 – Oeste – Vinhedo – 60/60

CGR 02 – SP 141 – 5,52 – Norte/Sul – Capela do Alto – 60/60

CGR 02 – SP 141 – 22,28 – Norte – Tatuí – 60/60

CGR 02 – SP 141 – 24,65 – Sul – Tatuí – 80/80

CGR 02 – SP 141 – 42,9 – Norte/Sul – Cesário Lange – 60/60

CGR 02 – SP 141 – 61,35 – Norte/Sul – Porangaba – 60/60

CGR 02 – SP 157 – 52,63 – Norte/Sul – Porangaba – 60/60

CGR 02 – SP 249 – 40,65 – Norte/Sul – Ribeirão Branco – 60/60

CGR 02 – SP 249 – 62,5 – Norte/Sul – Itapeva – 60/60

CGR 02 – SP 250 – 245 – Leste/Oeste – Capão Bonito – 60/60

CGR 02 – SP 250 – 249,13 – Leste/Oeste – Capão Bonito – 60/60

CGR 02 – SP 250 – 289,9 – Leste/Oeste – Apiaí – 60/60

CGR 02 – SP 250 – 298,35 – Leste/Oeste – Apiaí – 60/60

CGR 02 – SP 250 – 348,1 – Leste/Oeste – Ribeira – 60/60

CGR 02 – SP 267 – 325,6 – Norte/Sul – Itaberá – 50/50

CGR 02 – SP 267 – 326,2 – Norte/Sul – Itaberá – 50/50

CGR 02 – SP 268 – 118,93 – Leste/Oeste – Araçoiaba da Serra – 60/60

CGR 02 – SP 268 – 120,5 – Leste/Oeste – Araçoiaba da Serra – 60/60

CGR 02 – SP 270 – 187,1 – Leste/Oeste – Itapetininga – 60/60

CGR 02 – SP 281 – 14,65 – Norte/Sul – Itararé – 50/50

CGR 02 – SPA 040/079 – 2,08 – Norte – Itu – 50/50

CGR 05 – SP 055 – 137,15 – Leste/Oeste – São Sebastião – 40/40

CGR 07 – SP 225 – 329,245 – Norte/Sul – Santa Cruz do Rio Pardo – 60/60

CGR 07 – SP 249 – 194,516 – Leste/Oeste – Fartura – 60/60

CGR 07 – SP 261 – 54,5 – Norte/Sul – Águas de Santa Bárbara – 60/60

CGR 07 – SP 266 – 439,603 – Leste/Oeste – Cândido Mota – 60/60

CGR 07 – SP 270 – 329,776 – Leste/Oeste – Piraju – 60/60

CGR 07 – SP 287 – 24,22 – Norte/Sul – Piraju – 60/60

CGR 09 – SP 320 – 522,451 – Leste/Oeste – Votuporanga – 110/90

CGR 11 – SPA 018/461 – 8,5 – Oeste – Araçatuba – 60/60

CGR 12 – SP 613 – 6,5 – Leste/Oeste – Teodoro Sampaio – 70/70

CGR 12 – SP 613 – 7,9 – Leste/Oeste – Teodoro Sampaio – 70/70

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP