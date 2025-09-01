Mostra de Teatro Cena Bárbara celebra 10 anos com programação nacional e 8 espetáculos barbarenses

A Mostra de Teatro Cena Bárbara, realizada em Santa Bárbara d’Oeste, chega em 2025 à sua 10ª edição celebrando uma década de história e consolidando-se como um dos mais importantes encontros cênicos do interior paulista. A programação contempla apresentações em diferentes espaços culturais, como o Teatro Municipal Manoel Lyra, o CEU das Artes, o Espaço Arte-Móvel, além de atividades em praças públicas, democratizando o acesso à arte.

No total, serão 21 atividades abertas ao público, sendo nove produções nacionais e oito espetáculos barbarenses selecionados, além de parcerias e convidados especiais que irão compor a programação, que acontece entre os dias 18 e 28 de setembro em diversos espaços da cidade.

Com alcance nacional, a Mostra recebeu 258 inscrições, vindas de 81 cidades de 17 estados brasileiros. O estado de São Paulo foi o mais representativo, reunindo propostas de 41 municípios. Entre eles, São Paulo, Campinas e São José dos Campos lideraram as inscrições, com 41, 20 e 16 trabalhos, respectivamente.

A curadoria destacou a diversidade de linguagens, temas e abordagens presentes nas inscrições, além da trajetória dos grupos selecionados. Entre os nomes que integram a programação estão companhias com ampla experiência na cena teatral brasileira, como Os Ciclomáticos Companhia de Teatro, do subúrbio do Rio de Janeiro, que atua há 29 anos; o Barracão Teatro, de Campinas, com 27 anos de história; e a Cia Teatral Avatar, atuante no sertão da Bahia desde 1987.

A pluralidade artística desta edição se reflete na presença de obras cômicas, produções com temáticas sociais profundas e até mesmo uma proposta inédita na mostra: o teatro para bebês. Além disso, a figura da escritora, cantora-compositora e poetisa Maria Carolina de Jesus aparece como referência central em dois espetáculos distintos, reafirmando a potência de sua obra como inspiração para a criação cênica.

A 10ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Associação Paulista Amigos da Arte, por meio do programa Difusão CultSP, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, com apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e apoio do Tivoli Shopping.

Programação:

1º DIA – 18/09 (Quinta-feira) | CEU das Artes

9h30 – E o Sol Avermelhou | Cia Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

20h – Salve Ela! Carolina Maria de Jesus em Cena | Os Ciclomáticos | Rio de Janeiro/RJ – Classificação: 10 anos

2º DIA – 19/09 (Sexta-feira) | CEU das Artes

20h – WWW Para Freedom | Barracão Teatro | Campinas/SP – Classificação: 12 anos



3º DIA – 20/09 (Sábado)

10h – Teatro Lambe-Lambe SBO | Cia Luzes e Lendas | Praça Central – Classificação: Livre

20h – A Travessia do Grão Profundo | Núcleo Caatinga da Cia Teatral Avatar | CEU das Artes | Irecê/BA – Classificação: 14 anos

4º DIA – 21/09 (Domingo)

10h – Brun Blaá | Catarsis Arte para a Infância e Juventude | Espaço Arte-Móvel | Jundiaí/SP – Classificação: até 3 anos

15h30 às 17h30 – Encontro de Partilha: Bando de sonhos, unidos, nos céus, sem fronteiras | Espaço Arte-Móvel – Classificação: Livre

20h – E Se Fôssemos Baleias | Coletivo A Digna | CEU das Artes | São Paulo/SP – Classificação: 10 anos

5º DIA – 22/09 (Segunda-feira)

10h – E Se Fôssemos Baleias | Coletivo A Digna | CEU das Artes | São Paulo/SP – Classificação: 10 anos

20h – La Trattoria | Los Circo Los | Teatro Municipal Manoel Lyra | São Paulo/SP – Classificação: Livre

6º DIA – 23/09 (Terça-feira) | Praça Central

20h – À Flor da Pele | Grupo Teatral ApanelA | Ribeirão Preto/SP – Classificação: Livre

7º DIA – 24/09 (Quarta-feira)

9h30 – Alinhavando | NAC | Espaço Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

20h – La Mamma | La Cascata Cia Cômica | Teatro Municipal Manoel Lyra | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

8º DIA – 25/09 (Quinta-feira)

9h30 – Vagão de Histórias | Grupo de Teatro Mirabolantes | Léo Sallum | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

20h – O Arquidiabo e o Camponês | Rabugentos Cia Teatral | CEU das Artes | Sertãozinho/SP – Classificação: Livre

9º DIA – 26/09 (Sexta-feira)

14h – Aventuras de Pedro Malasartes | Cia Xekmat | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

20h – Casulo | Cia Arte-Móvel | Teatro Manoel Lyra | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

10º DIA – 27/09 (Sábado)

8h30 às 13h30 – Oficina Rasaboxes: Artista da Cena como Atleta das Emoções | Juliana Calligaris | Espaço Arte-Móvel | Campinas/SP – Classificação: 16 anos

15h – Sputnik II e Outras Histórias Caninas | Cia do Trailer | CEU das Artes | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

20h – Isadora – Alma em Trânsito | Grupo Lumos | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: 14 anos

11º DIA – 28/09 (Domingo)

10h – Sabores Esquecidos | Trupe Dona Formiga | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

20h – Cícera | Contadores de Mentira | Teatro Manoel Lyra | Mairiporã/SP – Classificação: 10 anos

