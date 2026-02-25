Desempregado é preso por furtar TV de comércio em Americana

Homem de 34 anos foi detido pela Polícia Militar na Avenida São Jerônimo

Um desempregado de 34 anos foi detido em flagrante por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (25) carregando uma televisão furtada de um comércio na Avenida São Jerônimo, em Americana. Os PMs detiveram o acusado pela Rua China com o item furtado.

De acordo com informações do 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), a equipe policial foi informada de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial, sendo relatado que um indivíduo entrou no local e levou uma televisão de 55 polegadas, além de aproximadamente R$ 50 do caixa.

No local, os PMs constataram arrombamento em duas portas, além do interior completamente revirado. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam informações de que dois indivíduos estariam transportando uma televisão pela Rua China.

De imediato, a equipe deslocou-se até o endereço, onde ao visualizarem a viatura policial, os indivíduos tentaram fugir a pé, abandonando a televisão. Foi possível deter um dos envolvidos, enquanto o outro conseguiu escapar.

O indivíduo detido foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde, após o registro da ocorrência, permaneceu preso à disposição da Justiça. A vítima é um empresário de 36 anos, que fez o reconhecimento da TV furtada.

