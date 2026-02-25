Vídeo que mostra um carro da BYD carregando para rodar 400km de autonomia em apensas 5 MINUTOS fez muita gente pensar no futuro dos carros elétricos no mundo e no Brasil.

Enquanto o Ocidente debate infraestrutura de recarga, a China parece adiantada em resolver o maior problema do carro elétrico- tempo de recarga. Em apenas 5 minutos, o que seria o tempo de ‘Menos que um café’. A competição tecnológica entre EUA e China não é só em IA.

É em energia, mobilidade, manufatura. E a China não tá esperando ninguém.

Vídeo- carregamento rápido de carro na China