Vídeo que mostra um carro da BYD carregando para rodar 400km de autonomia em apensas 5 MINUTOS fez muita gente pensar no futuro dos carros elétricos no mundo e no Brasil.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Enquanto o Ocidente debate infraestrutura de recarga, a China parece adiantada em resolver o maior problema do carro elétrico- tempo de recarga. Em apenas 5 minutos, o que seria o tempo de ‘Menos que um café’. A competição tecnológica entre EUA e China não é só em IA.
É em energia, mobilidade, manufatura. E a China não tá esperando ninguém.
Vídeo- carregamento rápido de carro na China
Leia + sobre tecnologia e ciência