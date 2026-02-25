Santa Bárbara tem evento “Pela Vida Das Mulheres” no próximo dia 7 de março, véspera do dia Da Mulher.

Um encontro feito para você. Para acolher, informar e fortalecer. 💜

Uma tarde de escuta, troca e reconexão, organizada pela Federação Brasil da Esperança (PV, PT e PCdoB), reafirmando o compromisso com os direitos, a dignidade e a autonomia das mulheres de nossa cidade.

📍 Local: CEU das Artes

R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Santa Bárbara d’Oeste

Confira a programação Pela Vida Das Mulheres:

🕑 14h – Abertura

🧘‍♀️ 14h15 – Vivência com Vanessa Racanelli

“Movimentos inteligentes hoje, liberdade e qualidade de vida amanhã”

Um momento de cuidado e reconexão com o corpo.

💬 14h45 – Bate-papo entre Elas

Reflexão sobre o 8 de março – Dia Internacional da Mulher, com a psicóloga Dra. Mayara de Souza A. Ribas, abordando direitos das mulheres, direito de defesa e tipos de violência.

❓ 15h30 – Roda de Perguntas

Espaço aberto para participação e troca.

🎁 16h – Sorteio de brindes

☕ 16h30 – Café da tarde

Porque nenhuma mulher deve caminhar sozinha.

Esperamos você. 💜