Santa Bárbara tem evento “Pela Vida Das Mulheres” no próximo dia 7 de março, véspera do dia Da Mulher.
Um encontro feito para você. Para acolher, informar e fortalecer. 💜
Uma tarde de escuta, troca e reconexão, organizada pela Federação Brasil da Esperança (PV, PT e PCdoB), reafirmando o compromisso com os direitos, a dignidade e a autonomia das mulheres de nossa cidade.
📍 Local: CEU das Artes
R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II
Santa Bárbara d’Oeste
Confira a programação Pela Vida Das Mulheres:
🕑 14h – Abertura
🧘♀️ 14h15 – Vivência com Vanessa Racanelli
“Movimentos inteligentes hoje, liberdade e qualidade de vida amanhã”
Um momento de cuidado e reconexão com o corpo.
💬 14h45 – Bate-papo entre Elas
Reflexão sobre o 8 de março – Dia Internacional da Mulher, com a psicóloga Dra. Mayara de Souza A. Ribas, abordando direitos das mulheres, direito de defesa e tipos de violência.
❓ 15h30 – Roda de Perguntas
Espaço aberto para participação e troca.
🎁 16h – Sorteio de brindes
☕ 16h30 – Café da tarde
Porque nenhuma mulher deve caminhar sozinha.
Esperamos você. 💜
