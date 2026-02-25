Homem de 23 anos foi detido por agressões contra a mãe de 41 no Jardim São Jorge

O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I) atendeu a três ocorrências diferentes entre a tarde de terça-feira (24) e a madrugada desta quarta (25) nas cidades de Hortolândia e Nova Odessa. O caso de maior gravidade foi registrado como violência doméstica e resultou na prisão de um homem de 23 anos, acusado de agredir a própria mãe.

Durante a madrugada desta quarta-feira (25), a equipe foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência na Rua Natal, no Jardim São Jorge (Nova Odessa). No local, a vítima, de 41 anos, relatou ter sido agredida pelo filho com socos no rosto e na cabeça após um desentendimento.

Conforme relato, o agressor fugiu antes da chegada da viatura da PM, mas acabou localizado pouco depois na casa de um familiar. Ele foi abordado e conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Estufa com 15 pés de maconha é descoberta em Hortolândia

Antes, na tarde de terça-feira (24), policiais militares receberam denúncia sobre possível tráfico de drogas em uma residência na Rua Benedicto Arten, no Jardim Adelaide, em Hortolândia.

No imóvel, os agentes constataram forte odor de maconha e localizaram um quarto adaptado como estufa, com 15 plantas da droga cultivadas em vasos. No local também havia umidificador, balança de precisão, parafusadeira, barômetro, além de insumos e instalações elétricas voltadas ao cultivo.

Documentos pessoais foram encontrados na casa, mas nenhum responsável estava presente. O material foi apreendido e encaminhado ao Distrito Policial para registro da ocorrência e investigação.

Moto com placa adulterada termina com prisão e apreensão

Na noite de terça, durante patrulhamento na Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, no Jardim Nova Esperança, policiais abordaram dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta Honda CG 160 com indícios de adulteração na placa, feita com fita isolante.

Após breve acompanhamento, a equipe realizou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas uma fita isolante foi localizada com o garupa, um adolescente que informou ter antecedente por ato infracional análogo a roubo de motocicleta.

Ambos foram levados ao Plantão Policial. O condutor permaneceu preso, enquanto o adolescente foi liberado ao responsável legal. As três ocorrências foram registradas e seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.