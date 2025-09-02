Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.350 vagas de emprego

O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.350 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado

Acabador de mármores, Açougueiro (a), Açougueiro de desossa, Auxiliar de serviços gerais, Agente de asseio de conservação, Ajudante de carga e descarga, Ajudante de cozinha, Ajudante confecção, Ajudante de expedição, Ajudante de jardinagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante geral, Ajudante geral em reciclagem, Ajudante geral/ serralheiro, Ajudante geral de tapeçaria, Atendente, Atendente de balcão, Atendente de restaurante, Atendente de lanchonete, Auxiliar de costura, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar operacional de logística, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar nos serviços de alimentação, Azulejista, Balconista, Balconista de padaria, Caseiro, Costureira (o), Cozinheiro (a), Cromador, Embalador, Empregada doméstica, Encarregado predial, Esmerilhador, Instalador de rede de telecomunicações Jr, Jardineiro, Líder de jardinagem, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção predial, Mecânico de manutenção industrial, Medidor/ conferente, Mecânico de auto, Meio oficial de cozinha, Montador de acessórios veicular, Motorista, Motorista de caminhão, Motorista de ônibus, Operador de furadeira radial, Operador de estoque, Operador (a) de caixa, Operador (a) de máquina costura industrial, Operador de forno leve, Operador de lavadora, Operador de máquina de endireitar, Operador de máquinas, Operador de torno CNC, Operadora de caixa, Operadora de máquinas, Padeiro (a), Passadeira, Pedreiro, Pintor, Pintor eletrostática (a pó), Pintor industrial, Pizzaiolo (a), Promotor, Repositor (a) de mercadorias, Revisor (a), Revisor (a) de tecidos, Selecionador de material reciclável, Serralheiro, Serralheiro industrial, Serralheiro/ montador, Servente de pedreiro, Serviços gerais, Soldador, Soldador TIG, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Trabalhador rural I, Urdidor, Vendedor (a), Vendedor (a) externo.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de galvanoplastia, Ajudante de motorista, Ajudante de montagem de andaimes, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante de mecânico de manutenção e instalação, Ajudante de Tecelão, Ajudante geral, Ajudante/ Auxiliar de jardinagem, Aprendiz de prensa/ Prensista, Armador, Atendente de restaurante, Ajudante de serralheiro, Auxiliar de acabamento, Auxiliar de corte, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de depósito, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de operações logísticas, Auxiliar de recebimento/ Expedição, Auxiliar de rebarbação, Auxiliar de via permanente, Auxiliar de usinagem/produção, Balconista de frios, Balconista de padaria, Caldeireiro, Costureira (o), Contramestre, Cortador (a), Dobrador de chapas, Embalador (a) de mercadorias, Encanador industrial, Encanador, Expedidor, Fresador, Líder de produção, Mandrilhador fresador convencional, Marceneiro, Mecânico de manutenção, Meio oficial de mecânico, Motorista, Motorista de Ônibus, Montagem de andaimes, Oficial de manutenção, Operador/preparador de torno cnc e centro de usinagem, Operador de conicaleira, Operador (a) de máquina, Operador (a) de produção, Operador (a) de caixa, Operador (a) de produção, Porteiro(a), Pedreiro (a), Preparador de peças cromoduro, Pintor, Pintor industrial, Programador e operador de torno cnc, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor (a) de tecidos, Serviços gerais, Soldador, Street vendedor (a), Tapeceiro, Torneiro Mecânico/Meio Oficial, Vendedor (a).

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial de mecânico de manutenção, ½ Oficial serralheiro/ Serralheiro, Açougueiro Ajudante de açougue, Ajudante de expedição, Ajudante geral, Ajudante de produção Almoxarife, Assistente de expedição, Assistente de loja, Assistente de vendas, Assistente de administrativo, Atendente, Atendente/ Repositora, Atendente de balcão, Atendente (prevenção de perdas), Atendente de vendas, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de corte, Auxiliar de produção, Auxiliar de estoque, Auxiliar de vendas, Auxiliar de expedição, Auxiliar de expedição/ recebimento, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de montagem, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de loja/vendas, Balconista, Caldeireiro, Comprador (a), Cartazista, Consultor (a) comercial, Consultor (a) de vendas, Consultor (a) de vendas internas, Consultor (a) de negócios, Conferente, Contramestre, Controlador de acesso, Desenhista Projetista, Empacotador (a), Encarregado de obras, Estoquista, Fiscal de caixa, Jovem aprendiz, Líder de Açougue, Líder da área de vendas, Líder de Frios, Líder de depósito, Líder de hortifrúti, Líder de limpeza, Líder de padaria, Líder de serviço de alimentação, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção: curso técnico em mecânica, Mecânico industrial, Metrologia, Motorista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de loja – Empório, Operador de máquina de endireitar, Operador de torno CNC, Operador logístico, Operador (a) de empilhadeira, Operador (a) de Mercearia, Pedreiro, Porteiro, Piloteira, Pintor industrial, Promotor (a) comercial, Promotor (a) de vendas, Recepcionista, Repositor (a), Repositor (a) de frios, Revisora, Serviços gerais/ auxiliar mecânico, Serralheiro, Subgerente, Supervisor (a) de loja, Técnico de manipulação, Técnico de manutenção, Tesoureiro (a), Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a), Vendedor (a) interno, Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor (a) externo, Zelador.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de manutenção: curso de mecânico, pneumática e hidráulica, Ajudante de mecânica: curso de mecânica, Ajudante de produção: curso de metrologia e leitura e interpretação de desenhos, Assistente pós vendas: curso técnico em química, ambiental ou área fins, Auxiliar de logística: curso de logística, Auxiliar de manutenção: curso de eletricista, Auxiliar de manutenção predial: curso de NR35, Auxiliar de mecatrônica: curso técnico em mecatrônica, Auxiliar mecânico: curso de mecânica geral, Auxiliar mecânico: curso de injeção, suspensão e freios, Auxiliar de mecânico de manutenção C: curso de manutenção automotiva, Cilindrista: curso de caldeira, Consultora de vendas: curso na área de beleza e estética, Desenhista: curso técnico em edificações, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Estagiário (a) de segurança do trabalho: curso técnico de segurança do trabalho, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeira, Mecânico (a) de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Montador (a) elétrico: curso básico em elétrica, Motorista Carreteiro: curso de Mopp, Motorista munck: curso de operador de munck, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de NR35, Operador (a) carregadeira/ escavadeira: curso de operador de máquinas pesadas, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de centro de usinagem: curso de metrologia, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de máquina britador: curso na área, Operador de produção: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador (a) de torno CNC: curso de programação e operador de torno CNC, Soldador (a): curso de solda, Soldador TIG: Curso de Solda TIG e Leitura e |Interpretação de Desenhos, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico (a) de segurança do trabalho: curso técnico segurança do trabalho, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Técnico de automação: curso técnico de automação, eletrônica, Toneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânicos, Tosador (a): curso de tosa.

Vagas para graduação:

Analista contábil, Analista de recrutamento e seleção, Analista de RH, Assistente comercial, Assistente Fiscal, Júnior, Auxiliar de engenharia, Assistente de engenharia, Comprador técnico, Estagiário de comprador técnico, Estagiário de processos industriais, Estagiário de engenharia, Estagiário (a) de compras, Estagiária (o) de depto fiscal, Estagiário (a) de programador de DELPHI, Esteticista, Projetista, Estagiário (a) de setor comercial, Estagiário em química, Fisioterapeuta, Líder de Delivery, Líder de frente de caixa.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assessor (a) de atendimento, Assistente de Stand de vendas, Auxiliar de planejamento de produção, Embalador (a), Operador (a) comercial.

