Projeto inclui Corrida e Caminhada ‘Pernas da Alegria’ no calendário

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) teve aprovado, na sessão da Câmara Municipal de Americana nesta terça-feira (2), o projeto de lei que inclui a ‘Corrida e Caminhada Pernas da Alegria’ no calendário oficial do município. De acordo com o parlamentar autor da proposta, a ideia é reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelo Instituto “Pernas da Alegria” na cidade, promovendo a inclusão social das pessoas com deficiência.

De acordo com Fernando, a missão do instituto tem se destacado no campo da inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência. “Com uma missão clara e humanitária, o Instituto dedica-se a proporcionar momentos de felicidade, integração e desenvolvimento para esse público, por meio de atividades adaptadas, doações e iniciativas que respeitam e atendem às suas necessidades específicas”, frisou.

Segundo o vereador ressalta no projeto, o “Pernas da Alegria” acredita que todas as crianças e adolescentes, independentemente de suas limitações físicas, devem ter pleno acesso a oportunidades de lazer, esporte, aprendizado e convivência social. A instituição promove ações que vão além do entretenimento, contribuindo diretamente para o fortalecimento da autoestima, autonomia e qualidade de vida dos atendidos, sempre pautada pelos princípios da inclusão e da igualdade.

Dentre as diversas iniciativas promovidas pelo Instituto, destaca-se a realização de uma corrida beneficente – marcada para o próximo dia 14 -, cuja renda é destinada à compra de cadeiras de rodas adaptadas para crianças com deficiência em situação de vulnerabilidade social. “Essa ação reforça o compromisso da entidade com a acessibilidade e a solidariedade, ampliando o alcance de seu impacto positivo na vida de inúmeras famílias”, destaca.

Conforme o vereador reitera, as ações são pautadas em valores fundamentais como o comprometimento com a acessibilidade, a promoção da alegria, o respeito à diversidade, a solidariedade e a fé na superação de limites. “O trabalho desenvolvido pela entidade reflete garra e determinação, impactando positivamente não apenas os beneficiários diretos, mas também suas famílias e a comunidade como um todo”, completa.

