Ladrões roubaram e levaram toda a fiação do Esporte Clube na Cidade Jardim em Americana. Eles deixaram o clube sem alternativa para a prática de suas atividades.

O ataque aconteceu na tarde desta terça-feira e ainda não se sabe quem foram os autores.

A diretoria informou que, “INFELIZMENTE todas nossas aulas na SEDE de nosso Clube estāo canceladas temporariamente pois nossos fios foram furtados”.

Recado aos ladrões

É triste mais ainda temos esse tipo de pessoa na nossa quebrada que pensa apenas em si próprio e esquece que nossas aulas são para as crianças e várias pessoas que necessitam de diversas atividades, já estamos atrás do responsável pelo delito e nossa diretoria vai tentar resolver o problema o quanto antes.

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS

ASS: Diretoria do E.C.Cidade Jardim.

