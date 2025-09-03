O PSDB vai conseguir renascer em São Paulo? O lançamento do livro “Nova Regionalização de São Paulo – Governança, Participação e Financiamento” atraiu mais de 500 pessoas à Livraria Travessa, do Shopping Iguatemi, na capital. A sessão de autógrafos da obra de Marco Vinholi, diretor-técnico do Sebrae-SP, rolou prestigiada, do início ao fim, na terça-feira (26/8).

Só de exemplares, 300 foram vendidos, na oportunidade, que contou com a presença de nomes de relevo da Política bandeirante, como o do ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido) e do atual presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, o ex-prefeito de Santo André-SP Paulo Serra.

Também passaram pelo lançamento Fernando Montoro, filho de André Franco Montoro, governador de São Paulo de 1983 a 1987; o empresário Raul Doria, irmão do ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido); os ex-secretários de Estado Célia Leão (Direitos da Pessoa com Deficiência) e Jean Gorenstein (Saúde); e Geraldo Vinholi, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Catanduva-SP.

Entre as centenas de pessoas presentes na Livraria Travessa, do Shopping Iguatemi, estavam prefeitos e ex-prefeitos paulistas, vereadores e representantes de entidades afins com Gestão Pública e Empreendedorismo, áreas de atuação de Vinholi, ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Regional.

Com 143 páginas e editado pela Ex-Libris Comunicação Integrada, “Nova Regionalização de São Paulo – Governança, Participação e Financiamento” sugere uma nova disposição administrativa do solo bandeirante, levando em consideração as características dos municípios e das regiões:

“Como diria (Franco) Montoro, as pessoas moram nas cidades, mas vivem regionalmente. Grande parte dos problemas e das soluções são, então, de ordem regional. Desta forma, no decorrer do livro, defendo que São Paulo valorize as singularidades de 32 unidades regionais e a interdependência entre elas”.

Com prefácios do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e do presidente da Associação Paulista dos Municípios (APM), Fred Guidoni, a obra tem como base a tese que o autor defendeu no mestrado que cursou em Gestão Pública, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e no Projeto de Lei Complementar (PLC) 14/2022, que propõe uma nova regionalização para o estado paulista.

O livro segue à venda na Livraria Travessa, do Shopping Iguatemi, a R$ 40 – valor promocional de lançamento.

Sobre o autor

Marco Vinholi tem 40 anos, é diretor-técnico do Sebrae no estado de São Paulo e membro do Conselho de Inovação da Universidade de São Paulo (USP) e do Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Mestre em Gestão Pública, pela FGV, é mestrando em Empreendedorismo, na USP; pós-graduado em Liderança e Inovação, pela FGV; especialista em Comunicação, pela Harvard University (Estados Unidos); e graduado em Administração de Empresas, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) São Paulo.

Vinholi também é organizador e autor do livro “O Novo Municipalismo” (2021).