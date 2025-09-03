Americana: agenda cultural tem concertos, stand up, musical infantil, cinema e desfile
A agenda cultural de setembro, organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está repleta de atividades gratuitas, como exposição, palestra, sessões de filmes, concertos de duas orquestras e o Desfile Cívico de 7 de Setembro, realizado na Avenida Brasil, em frente ao Centro de Cultura e Lazer (CCL).
O Desfile Cívico, que celebra o Dia da Independência do Brasil, terá a presença de 44 grupos. “A Avenida Brasil ficará ainda mais bonita com as cores da nossa bandeira, para receber o público presente nesta cerimônia organizada com grande dedicação pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a programação completa:
Até 25/09
A exposição “Contos de um Canto”, do artista Thiago Burioli, na Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano”, pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, no Centro.
03/09 (quarta-feira)
A Biblioteca Municipal de Americana recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.
04/09 (quinta-feira)
As orquestras Sinfônica e Sanfônica apresentam o concerto “Tudo Junto e Misturado – Sanfônica e Sinfônica de Americana”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A entrada é solidária com a troca por 1 pacote de absorvente feminino para o Programa Mãe Americanense. Ingressos em www.ingressodigital.com. Classificação: livre.
07/09 (domingo)
O Desfile Cívico de 7 de setembro acontece das 8h às 13h na Avenida Brasil, em frente ao CCL. A Banda Municipal abre o evento gratuito.
08/09 (segunda-feira)
O MAC exibe o filme “Rinha” às 19h30, na Sessão Pontos MIS, com entrada gratuita. Classificação: 18 anos
11/09 (quinta-feira)
O stand up “Se é que você me entende”, com Raphael Ghanem, será apresentado em duas sessões, às 19h e 21h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação: 18 anos. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 140,00 e estão em www.ingressodigital.com.
12/09 (sexta-feira)
A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi apresenta um concerto especial em comemoração aos 40 anos, às 19h, na Escola Estadual. Prof. Antonieta Ghizini Lenhare (Rua Ângela Carolini Campari Pace, 199, Jd. Brasília). A entrada é gratuita.
12/09 (sexta-feira)
O “Encontro de Canto Coral de Americana” acontece às 19h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre e ingressos gratuitos na bilheteria do espaço cultural.
13/09 (sábado)
A Feira de artesanato Ameriart será realizada das 10h às 15h, no CCL, com entrada gratuita.
14/09 (domingo)
O CCL recebe a Feira Pet Americana, das 9h às 14h, com entrada gratuita.
15/09 (segunda-feira)
A Sessão Pontos MIS no MAC Americana exibe “Se Deus Vier Que Venha Armado”, às 19h30. O evento é gratuito. Classificação: 16 anos
16/09 (terça-feira)
A Banda Municipal apresenta o Concerto Didático às 7h30 na Casa da Criança Aracy.
16/09 (terça-feira)
O musical “Encontro Music Works 2025” será apresentado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Ingressos gratuitos na bilheteria do teatro.
17/09 (quarta-feira)
A Banda Municipal se apresenta no início do 85º Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da RMC e Macrorregião de Campinas, às 7h30, no Salão Vermelho do Unisal, com entrada gratuita.
17/09 (quarta-feira)
A Biblioteca Municipal de Americana recebe mais uma edição do Brecha – Clube de Leitura e Cinema promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.
19/09 (sexta-feira)
O stand up “Dra. Rosângela em: Tratamento de Choque 2”, com Índio Behn, será apresentado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 120,00 e podem ser adquiridos em www.sympla.com.br.
20/09 (sábado)
O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o musical “Lendas do Rock” – ClassRock, a partir das 19h, com classificação livre. Ingressos de R$ 75,00 a R$ 170,00 estão disponíveis em www.sympla.com.br.
21/09 (domingo)
A Banda Municipal executa um concerto especial no Juca Jazz Festival, às 17h, na Praça José Rampazzo (Rua das Figueiras, Jardim São Paulo). A entrada é gratuita.
21/09 (domingo)
O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o “Tributo ao Rei do Pop”, com Rodrigo Teaser, às 19h. O musical tem classificação livre. Ingressos de R$ 65,00 a R$ 200,00 em www.appticket.com.br.
22/09 (segunda-feira)
A Sessão Pontos MIS traz para o MAC o filme “Luz Nas Trevas”, às 19h30. A entrada é gratuita. Classificação: 14 anos
24/09 (quarta-feira)
O Baile da Melhor Idade tem mais uma edição no CIVI (Rua Major Rehder, 650, Vila Jones). A programação é gratuita e acontece das 14 às 18h.
24/09 (quarta-feira)
O Projeto Samovar, Clube de Leitura e Cinema promove debate sobre o livro “Diário de um Homem Supérfluo”, de Ivan Turguêniev, com mediação de Douglas Fonseca Bonganhi, às 19h, na Biblioteca Municipal de Americana. Gratuito.
25/09 (quinta-feira)
A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta “Mestres da Música – Obras de Mozart, Mendelssohn e Dittersdorf” às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre e entrada solidária com doação de 1 litro de leite, em www.ingressodigital.com.
27 e 28/09 (sábado e domingo)
O musical infantil “O Rei Leão” será apresentado no sábado (27) às 18h e às 20h e no domingo (28) às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis na sede da produtora (Rua Heitor Penteado, 323, Centro, Nova Odessa). Mais informações pelo WhatsApp (19) 3363-6194.
29/09 (segunda-feira)
O documentário “Lado B: Como Fazer Um Longa Sem Grana No Brasil” será exibido gratuitamente às 19h30 no MAC, na Sessão Pontos MIS. Classificação: 14 anos.
