Marcos Caetano pede sinalização viária em frente a escola na Vila Dainese

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de pintura e revitalização da sinalização viária em frente à Escola Estadual Professor Luiz Hipólito Essor, na Vila Dainese.

No documento o autor explica que existe um intenso fluxo de veículos, pedestres e alunos especialmente nos horários de entrada e saída das aulas. “A sinalização viária em frente à Escola Luiz Hipólito precisa de atenção e essa revitalização é fundamental para garantir mais segurança, tranquilidade e a prevenção de acidentes”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 9, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

