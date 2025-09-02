Americana sedia Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da RMC

Mais notícias da cidade e região

Com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o 85º Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e da Macrorregião de Campinas será sediado pelo município no dia 17 de setembro (quarta-feira), das 8h às 16h, no UNISAL (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do evento.

O Fórum terá como tema “O Colegiado do Conselho Tutelar e sua Legalidade, Eficiência e Efetividade” e contará com palestras de Sonia Bonfanti e Reinaldo Balbino, coordenadores do Fórum, ambos com ampla experiência no exercício da função de conselheiros tutelares, além de idealizadores e articuladores do evento.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a relevância da iniciativa. “Sediar esse evento em nosso município fortalece o compromisso da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi com a política pública de atendimento, visando a proteção e a garantia dos direitos da criança e do adolescente”, afirmou.

“O Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros irá proporcionar um momento de muito aprendizado e troca de experiências entre os conselheiros tutelares, partilhando dificuldades e êxitos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Será um dia épico para Americana e de muita importância na causa da criança e do adolescente, mostrando que nossa cidade tem a preocupação com a garantia de direitos”, disse o coordenador do Conselho Tutelar de Americana, Rodrigo Miletta.

A abertura do encontro terá apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP