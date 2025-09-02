Visita de gestantes à maternidade encerra Agosto Dourado em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na quinta-feira (28) mais uma visita com acolhimento de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. O encontro marcou de forma simbólica o encerramento das ações do Agosto Dourado no Município, iniciativa que contou com diversas atividades de incentivo ao aleitamento materno durante o mês, em toda a Rede de Saúde.

Durante a visita, participaram oito gestantes e cinco acompanhantes. A iniciativa tem o objetivo de apresentar a estrutura do local e equipe para as futuras mães, visando prepará-las para o parto de forma mais acolhedora e humanizada. Além de destacar a importância da amamentação, seus benefícios no desenvolvimento da criança, em seu sistema respiratório, desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório, o encontro também abordou informações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, direitos trabalhistas das gestantes e puérperas, como identificar a violência obstétrica, entre outros pontos.

As gestantes interessadas em participar das visitas ao longo do ano devem se cadastrar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde serão encaminhadas e acolhidas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas). Após o agendamento da visita, a equipe do setor entrará em contato confirmando a participação. Os encontros ocorrem quinzenalmente sempre às quintas-feiras.

Sob coordenação do NAC, as orientações sobre a importância e os benefícios da amamentação, alusivas ao Agosto Dourado, foram intensificadas durante todo o mês, por meio dos Grupos de Gestantes, Salas de Espera Ativa, Programa QualiVida, Grupo Faça Saúde e Visitas de Gestantes à Maternidade, entre outras atividades, além de decoração especial alusiva ao tema.

Campanha

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês), e todo ano é celebrada entre os dias 1° e 7 de agosto. O objetivo é ampliar a visibilidade e promover informação acerca da importância da amamentação para as crianças, mães e familiares próximos.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2.017 que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

