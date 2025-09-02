Prefeito participa do lançamento da revista City’s Book Americana

Leia + sobre partidos política regional

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, participou, nesta terça-feira (2), do lançamento da edição de Americana da revista City’s Book, em cerimônia realizada no Hotel Florença. A publicação, elaborada em parceria com a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura, apresenta um panorama completo do cenário econômico e social do município e representa uma importante vitrine para o desenvolvimento, atração de empresas e novos investimentos.

A revista reúne informações estratégicas sobre a cidade, como sua localização privilegiada no interior paulista, infraestrutura urbana de qualidade, tradição industrial aliada à inovação e políticas públicas voltadas à sustentabilidade. Além da circulação nacional, a distribuição tem alcance internacional e tradução para a língua inglesa, aproximando Americana de empresas e investidores de diferentes países.

Para o prefeito Chico Sardelli, a City’s Book reforça a imagem da cidade no momento em são comemorados os 150 anos de fundação. “Nossa cidade está preparada para continuar crescendo com responsabilidade, oferecendo qualidade de vida à população e segurança para quem deseja investir. A edição de Americana da City’s Book mostra os resultados de um trabalho sólido e projeta o potencial do município para o mundo todo”, destacou.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, enfatizou o papel institucional e estratégico da publicação. “A City’s Book é mais do que uma revista, é um cartão de visitas da cidade. Mostra nossa história, nossos avanços e as oportunidades que Americana oferece em diversos setores. É um material estratégico para fortalecer a credibilidade do município e atrair novos negócios”, avaliou.

Também estiveram presentes os vereadores Lucas Leoncine, Leonora Périco, Jacira Chavare, Professora Juliana, Leco Soares e Gualter Amado, os secretários municipais Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Eduardo Flores (Administração), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), além de representantes de empresas apoiadoras da publicação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP