Desenvolvimento de Hortolândia atrai implantação de mercadão gourmet

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Empreendimento ao lado do parque socioambiental Chico Mendes irá unir gastronomia, lazer e cultura; expectativa é criar 1.900 vagas de emprego diretos e indiretos; previsão de inauguração é para julho de 2026

A força econômica de Hortolândia e os investimentos em infraestrutura urbana e viária feitos pela Prefeitura atraem novos empreendimentos para o município. Um exemplo é o futuro Mercadão Gourmet Hortolândia, em fase de construção em uma área ao lado do parque socioambiental Chico Mendes.

O empreendimento será um estabelecimento, nos moldes de um mercado municipal, com boxes que irão comercializar produtos hortifrúti, artesanais e importados. O projeto prevê 95 boxes, com áreas variando de 24,8 m² a 130 m². A expectativa é que o empreendimento gere 600 vagas de emprego diretas e 1.300 indiretas, totalizando 1.900 vagas de emprego. À frente do mercadão estão os incorporadores Estanislau Martins e Maria Silvia Martins Machado, e o empresário e diretor da Única Imobiliária, Leandro Brito.

De acordo com o trio de empreendedores, o crescimento e os investimentos realizados pela Prefeitura foram fatores determinantes na escolha de implantar o empreendimento na cidade.

“Hortolândia foi escolhida para receber o empreendimento por estar entre as 19 cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC). E por se destacar como um dos municípios que mais avançaram em desenvolvimento nos últimos anos. O crescimento urbano, a valorização imobiliária e os investimentos em infraestrutura transformaram a cidade em um polo atrativo para novos negócios e oportunidades”, destacam os empreendedores.

A decisão de construir o mercadão numa área ao lado do parque socioambiental Chico Mendes não foi por acaso.

“A área foi selecionada de forma estratégica justamente por estar situada no coração do primeiro centro de Hortolândia. Onde a cidade iniciou sua vocação comercial. A intenção é resgatar e valorizar esse marco histórico. Fortalecer a identidade do município e manter viva a tradição do local como referência de comércio e convivência”, argumenta o trio de empreendedores.

Para o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a implantação do mercadão ilustra o momento de transformação do município.

“Hortolândia vive um momento de transformação e crescimento. A chegada do Mercadão Gourmet reforça esse novo capítulo da nossa história. É um empreendimento privado que traz para a cidade uma experiência turística e gastronômica inovadora, que vai valorizar o produtor local, aproximar os consumidores de produtos artesanais e de qualidade. Além de movimentar nossa economia e gerar novas oportunidades. Tenho certeza de que o Mercadão será muito mais do que um espaço de compras. Será um ponto de encontro, de convivência e de fortalecimento da identidade da nossa cidade. É com alegria que recebo essa novidade em Hortolândia”, comemora o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, ressalta o impacto positivo que o empreendimento terá na economia do município.

“Nossa cidade possui uma massa salarial robusta. Portanto, o surgimento de comércios e unidades que atraem o consumo é fundamental para arregimentar essa massa salarial, proporcionando mais empregos e renda, e assim fazendo a roda da economia girar. O Mercadão, empreendimento da iniciativa privada, mas com características públicas, é muito importante para Hortolândia”, avalia o secretário.

DIFERENCIAIS

O mercadão irá ocupar uma área de 11.000 m², com mais de 4.500 m² de área construída. A construção está em andamento, e segundo os empreendedores, a obra já está 75% concluída. Sem citar o valor do investimento, eles destacam que o empreendimento tem aporte milionário.

A previsão de inauguração é para julho de 2026. “Mais de 45% dos boxes já foram vendidos mesmo sem termos feito um lançamento oficial de vendas”, salientam os empreendedores.

Além dos boxes, o mercadão terá padaria, restaurantes, cafeterias, serviços e outros atrativos. “Além da diversidade de setores, o Mercadão Gourmet foi planejado para oferecer uma experiência completa ao público. O espaço contará com hortifrúti, padaria, restaurantes, cafeterias e lojas especializadas em produtos artesanais e importados, como queijos finos, chocolates, vinhos premiados e cortes de carnes nobres e exóticas. Para complementar, haverá ainda lavanderia, barbearia e outras conveniências”, destacam os empreendedores.

O mercadão terá ainda estacionamento com 187 vagas. “Haverá também pontos de recarga para carros elétricos. Entre os diferenciais está um deck externo com vista privilegiada para o Parque Socioambiental Chico Mendes. Além de áreas dedicadas ao lazer, como Espaço Kids e Espaço Pet, que tornarão o ambiente ainda mais acolhedor e familiar”, salientam os empreendedores.

PONTO DE ENCONTRO

A proposta do mercadão é ser além de um centro de compras. “O Mercadão Gourmet será um ponto de encontro para toda a cidade, reunindo gastronomia, lazer, conveniência e cultura em um só lugar. Nosso objetivo é entregar um espaço que valorize Hortolândia e sua gente”, reforçam os empreendedores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP