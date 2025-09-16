PAT Sumaré divulga vagas de emprego; salários chegam a R$ 2.802

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anunciou nesta terça-feira (16) diversas oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Ao todo, são dezenas de vagas disponíveis, com destaque para a função de motorista de caminhão, que oferece o maior salário do dia: R$ 2.802,00.

A vaga exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D e seis meses de experiência comprovada.

Entre as outras oportunidades anunciadas, estão:

Supervisor de telemarketing e atendimento – salário de R$ 2.500,00 (6 vagas, ensino superior completo).

Torneiro CNC – salário de R$ 2.500,00 (1 vaga, ensino médio completo, 6 meses de experiência).

Pintor a revólver – salário de R$ 2.300,00 (1 vaga, ensino médio completo, 4 meses de experiência).

Assistente de logística de transporte – salário de R$ 2.200,00 (3 vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência).

Auxiliar de logística – salário de R$ 2.200,00 (1 vaga, ensino médio completo, CNH B e condução de empilhadeira).

Atendente de lanchonete – salário de R$ 1.785,00 (10 vagas, ensino fundamental completo).

Auxiliar de linha de produção – salário de R$ 1.776,00 (15 vagas, ensino médio incompleto).

Além de vagas com salário a combinar, como ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, operador de retroescavadeira, vendedor interno, cozinheiro geral, oficial de serviços gerais e empregado doméstico arrumador.

O PAT Sumaré fica na Rua Justino França, nº 143, Jardim São Carlos. O horário de funcionamento é das 8h às 16h.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local com documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) para verificar a disponibilidade das vagas, que podem sofrer alterações ao longo do dia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP