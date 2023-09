Desfile de 7 de Setembro leva mais de 10 mil à Avenida Brasil

7 de setembro O Desfile Cívico em comemoração à Independência

do Brasil atraiu um público de mais de 10 mil pessoas à Avenida Brasil, na manhã desta quinta-feira (7). A atividade é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Trinta e cinco grupos reunindo cerca de 2.800 participantes desfilaram pela avenida, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares. A concentração foi no CCL – Centro de Cultura e Lazer.

Antes do desfile houve a apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” e do Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” durante o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município de Americana pelo vice-prefeito Odir Demarchi; o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva; o comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, Coronel Adriano Daniel; o comandante do 3° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Americana, João Paulo Laso; e o subtenente Alexandre Alves Muniz, comandante chefe de instrução do Tiro de Guerra.

O vice-prefeito Odir Demarchi abriu oficialmente o Desfile saudando o prefeito Chico Sardelli, que se recupera após testar positivo para Covid-19: “Ele está bem, mas não pôde estar aqui presente. Gostaria de uma salva de palmas para o prefeito Chico, que está nos assistindo agora. Eu não poderia deixar também de agradecer ao povo de Americana. Nós buscamos sempre o melhor para a nossa cidade, temos amor à pátria”, disse Odir.

“Hoje comemoramos mais um ano da Independência do nosso país. O Desfile de 7 de setembro é um meio de nos ensinar sobre nossa cultura, a diversidade do nosso país e a própria identidade nacional. Além da oportunidade de nos lembrar que a disciplina, o respeito às regras e o respeito às pessoas nos tornam uma nação mais organizada, e o trabalho em equipe nos traz uma nação muito melhor. A cada dia trabalhamos para um país melhor”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Quero deixar um abraço especial ao prefeito Chico, que infelizmente não está presente, ao vice Odir e à secretária de Cultura Marcia. Parabéns pelo Desfile Cívico, temos que valorizar nossa história, nossa gente e nossa pátria”, falou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

O desfile também foi acompanhado pelo chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli; pelos secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; de Administração, Eduardo Flores; de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; de Educação, Vinicius Ghizini; de Negócios Jurídicos, Hugo Troly; de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves; e de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno; além dos vereadores Marcos Caetano, Leco Soares e Thiago Martins, entre outras autoridades municipais.

Os seguintes grupos participaram do Desfile de 7 de Setembro: Tiro de Guerra 02-045 Americana, Polícia Militar, EE. Profa. Alcindo Soares do Nascimento, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal de Americana – Gama, Secretaria de Meio Ambiente, Pernas da Alegria Turma da Lilica, Bombeirinhos Civil, 24° btl. Força Pré Militar brasileira de Americana CIA FOPE, Clube dos Desbravadores, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Coleta Seletiva, Associação Brasil Soka Gakkai Internacional BSGI; Casa da Criança Curió, Casa da Criança Manacá, EMEF Professor Milton Santos, EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, CIEP Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti (representando a Secretaria de Educação); Escola de Natação de Americana, Associação Ginástica Rítmica de Americana, Associação de Ginástica Artística de Americana (representando a Secretaria de Esportes); Escola de Goleiros Camisa 1, Associação Projeto Moura de Judô – Americana, Associação do Núcleo Integrado de Lazer – NILEEC, Associação Bicicross Clube, Grupo Escoteiro Nambikwara – 103º, Grupo Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros, Kamikaze Rolimã Americana, EE. Heitor Penteado, Instituto Jr. Dias, Americana Inline, Associação Animais Têm Voz, Navera Instituto de Psicologia, Serviço de Atendimento Pré Hospitalar Municipal – 192, e Escola SENAI Americana – Prof. João Batista Salles da Silva.

