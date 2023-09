TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – A FREIRA 2 – DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. No primeiro filme, após uma

irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma

noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um

segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira

demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de

1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos

a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h00 – 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40 – 19h00 – 21h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – A FREIRA 2 (ATMOS) DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. No primeiro filme, após uma

irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma

noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um

segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira

demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de

1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos

a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 19h30 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h15 – 19h30 – 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – FALE COMIGO – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 95min.

Acenda a vela, estenda a mão, FALE COMIGO e vá direto para o inferno. O terror FALE COMIGO

acompanha um grupo de jovens que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada, e

ficam obcecados pela adrenalina. Procurando uma forma de se comunicar com a mãe morta, Mia (Sophie

Wilde) se reúne com os amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta

terríveis forças sobrenaturais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AS TARTARUGAS NINJA: DUB CAOS MUTANTE (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 10 Anos – Duração: 99min.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante é uma nova aventura da popular história criada em meados dos anos

80, cujo enredo é desconhecido. Porém seguirá uma versão adolescente de Leonardo, Raphael,

Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa,

tornam-se animais antropomórficos, criados por Splinter, um rato que sofreu a mesma mutação, que

cuidou deles não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. O grupo se torna os

vigias e protetores da cidade de Nova York, lutando contra as ameaças do Foot Clan, do vilão Shredder.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 17h45 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h40 – 15h40 – 17h45 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – GRAN TURISMO (DUB) DE JOGADOR A CORREDOR (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Gran Turismo – De Jogador a Corredor é a adaptação do videogame homônimo. Dirigido por Neill

Blomkamp, ??o longa também é baseado em uma história da vida real. As habilidades impressionantes

de jogo de Jann Mardenborough (Archie Madekwe), um jogador adolescente do PlayStation, acostumado

ao Gran Turismo no videogame, o levam a viver uma verdadeira fantasia improvável, quando ele começa

a vencer uma série de competições da Nissan para se tornar um verdadeiro piloto de corrida profissional.

Correndo atrás da realização de seus desejos, o jovem desafiará o impossível, encontrando a motivação

necessária em um grupo que também acredita no seu potencial.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – BESOURO AZUL – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 128min.

Baseado nos quadrinhos da DC, Besouro Azul segue o jovem mexicano Jaime Reyes (interpretado por

Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma

busca por seu propósito no mundo, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga

relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe

Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante

poderes. Agora, então, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, mudando para sempre seus

planos ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

TIVOLI 1 – A FREIRA 2 – DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. No primeiro filme, após uma

irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma

noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um

segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira

demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de

1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos

a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h00 – 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40 – 19h00 – 21h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – A FREIRA 2 (ATMOS) DUB (WARNER)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. No primeiro filme, após uma

irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma

noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um

segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira

demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de

1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos

a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 19h30 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h15 – 19h30 – 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – FALE COMIGO – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 95min.

Acenda a vela, estenda a mão, FALE COMIGO e vá direto para o inferno. O terror FALE COMIGO

acompanha um grupo de jovens que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada, e

ficam obcecados pela adrenalina. Procurando uma forma de se comunicar com a mãe morta, Mia (Sophie

Wilde) se reúne com os amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta

terríveis forças sobrenaturais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AS TARTARUGAS NINJA: DUB CAOS MUTANTE (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 10 Anos – Duração: 99min.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante é uma nova aventura da popular história criada em meados dos anos

80, cujo enredo é desconhecido. Porém seguirá uma versão adolescente de Leonardo, Raphael,

Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa,

tornam-se animais antropomórficos, criados por Splinter, um rato que sofreu a mesma mutação, que

cuidou deles não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. O grupo se torna os

vigias e protetores da cidade de Nova York, lutando contra as ameaças do Foot Clan, do vilão Shredder.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 17h45 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h40 – 15h40 – 17h45 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – GRAN TURISMO (DUB) DE JOGADOR A CORREDOR (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Gran Turismo – De Jogador a Corredor é a adaptação do videogame homônimo. Dirigido por Neill

Blomkamp, ??o longa também é baseado em uma história da vida real. As habilidades impressionantes

de jogo de Jann Mardenborough (Archie Madekwe), um jogador adolescente do PlayStation, acostumado

ao Gran Turismo no videogame, o levam a viver uma verdadeira fantasia improvável, quando ele começa

a vencer uma série de competições da Nissan para se tornar um verdadeiro piloto de corrida profissional.

Correndo atrás da realização de seus desejos, o jovem desafiará o impossível, encontrando a motivação

necessária em um grupo que também acredita no seu potencial.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – BESOURO AZUL – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 128min.

Baseado nos quadrinhos da DC, Besouro Azul segue o jovem mexicano Jaime Reyes (interpretado por

Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma

busca por seu propósito no mundo, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga

relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe

Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante

poderes. Agora, então, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, mudando para sempre seus

planos ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PÁTIO LIMEIRA SHOPPING

A FREIRA 2 – 2DD

07/09/2023 – Quinta

14:10 16:30 18:50 21:10

08/09/2023 – Sexta

16:30 18:50

09/09/2023 – Sábado

14:10 16:30 18:50 21:10

10/09/2023 – Domingo

14:10 16:30 18:50 21:10

11/09/2023 – Segunda

16:30 18:50 21:10

12/09/2023 – Terça

16:30 18:50

13/09/2023 – Quarta

14:10 16:30 18:50 21:10

A FREIRA 2 – 2DL

08/09/2023 – Sexta

21:10

12/09/2023 – Terça

21:10

Sala 2: SALA 2

AS TARTARUGAS NINJA: CAOS MUTANTE – 3DD

07/09/2023 – Quinta

14:30 16:40 19:00

08/09/2023 – Sexta

16:40 19:00

09/09/2023 – Sábado

14:30 16:40 19:00

10/09/2023 – Domingo

14:30 16:40 19:00

11/09/2023 – Segunda

16:40 19:00

12/09/2023 – Terça

16:40 19:00

13/09/2023 – Quarta

14:30 16:40 19:00

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR – 2DD

07/09/2023 – Quinta

21:00

08/09/2023 – Sexta

21:00

09/09/2023 – Sábado

21:00

10/09/2023 – Domingo

21:00

11/09/2023 – Segunda

21:00

12/09/2023 – Terça

21:00

13/09/2023 – Quarta

21:00

Sala 3: SALA 3

BESOURO AZUL – 2DD

07/09/2023 – Quinta

15:40 18:20 21:00

08/09/2023 – Sexta

15:40 18:20 21:00

09/09/2023 – Sábado

15:40 18:20 21:00

10/09/2023 – Domingo

15:40 18:20 21:00

11/09/2023 – Segunda

15:40 18:20 21:00

12/09/2023 – Terça

15:40 18:20 21:00

13/09/2023 – Quarta

15:40 18:20 21:00

Sala 4: SALA 4

BARBIE – 2DD

07/09/2023 – Quinta

17:00

08/09/2023 – Sexta

17:00

09/09/2023 – Sábado

17:00

10/09/2023 – Domingo

17:00

11/09/2023 – Segunda

17:00

12/09/2023 – Terça

17:00

13/09/2023 – Quarta

17:00

FALE COMIGO – 2DD

07/09/2023 – Quinta

21:20

08/09/2023 – Sexta

21:20

09/09/2023 – Sábado

21:20

10/09/2023 – Domingo

21:20

11/09/2023 – Segunda

21:20

12/09/2023 – Terça

21:20

13/09/2023 – Quarta

21:20

GATOS NO MUSEU – 2DD

07/09/2023 – Quinta

14:50

09/09/2023 – Sábado

14:50

10/09/2023 – Domingo

14:50

13/09/2023 – Quarta

14:50

TOC TOC TOC: ECOS DO ALEM – 2DD

07/09/2023 – Quinta

19:20

08/09/2023 – Sexta

19:20

09/09/2023 – Sábado

19:20

10/09/2023 – Domingo

19:20

11/09/2023 – Segunda

19:20

12/09/2023 – Terça

19:20

13/09/2023 – Quarta

19:20

Sala 5: SALA 5

A FADA DO DENTE – 2DD

07/09/2023 – Quinta

15:30 17:20

08/09/2023 – Sexta

15:30 17:20

09/09/2023 – Sábado

15:30 17:20

10/09/2023 – Domingo

15:30 17:20

11/09/2023 – Segunda

15:30 17:20

12/09/2023 – Terça

15:30 17:20

13/09/2023 – Quarta

15:30 17:20

AFTER PARA SEMPRE – 2DD

13/09/2023 – Quarta

19:10 21:10

DRACULA – A ULTIMA VIAGEM DO DEMETER – 2DD

07/09/2023 – Quinta

21:10

08/09/2023 – Sexta

21:10

09/09/2023 – Sábado

21:10

10/09/2023 – Domingo

21:10

11/09/2023 – Segunda

21:10

12/09/2023 – Terça

21:10

O PORTEIRO – 2D NAC

07/09/2023 – Quinta

19:10

08/09/2023 – Sexta

19:10

09/09/2023 – Sábado

19:10

10/09/2023 – Domingo

19:10

11/09/2023 – Segunda

19:10

12/09/2023 – Terça

19:10