Prefeitura divulga Campeonato de Tampinhas plásticas, lacres e blisters

A segunda edição do Campeonato de tampinhas plásticas, lacres e blisters “Eu junto, você também. Todos fazendo o bem” está sendo realizada na cidade desde agosto e vai até maio de 2024. Podem participar as unidades escolares das redes municipal, estadual e particular de ensino e entidades filantrópicas. As adesões podem ser feitas gratuitamente por meio do formulário: https://forms.gle/48PyGP7xBAweoxT56

O campeonato é promovido pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, em parceria com o CDP – Centro de Detenção Provisória, Rotary Club Ação, Obra Salesiana de Americana e a Cooperativa de Crédito e Investimentos Sicredi, e apoio das secretarias de Meio Ambiente e de Educação.

O objetivo é estimular a comunidade escolar e a população em geral para a conscientização sobre a preservação ambiental e adoção de hábitos sustentáveis, promovendo a economia de recursos naturais, separação de resíduos, incentivo à coleta seletiva e reaproveitamento de materiais recicláveis, sustentabilidade, ressocialização, ética, cidadania e a inclusão social.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da ação no município. “É uma ação de educação ambiental que faz parte da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O município incentiva, promove e participa ativamente deste projeto da APAE, que tem caráter socioambiental e mobiliza toda a sociedade em prol do meio ambiente”, disse Fábio.

Já o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, agradeceu as parcerias para a realização do projeto. “Estamos muito felizes em participar novamente do campeonato, que proporciona aos nossos alunos uma maneira complementar de aprendizado sobre a necessidade da preservação ambiental”, declarou Ghizini.

Durante o período da realização do campeonato, serão promovidas ações educativas promovidas pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente sobre o tema “Resíduos Sólidos e Sustentabilidade”; exposição de maquete sobre Resíduos Sólidos pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Unidade de Limpeza Pública; folhetos educativos sobre o tema; palestra sobre “Cidadania e Princípios” pelo Rotary Club Ação; palestra educativa da APAE; ação educativa sobre economia pelo SICREDI, entre outras atividades.

Os participantes receberão gratuitamente tambores para os lacres, sacos para acondicionamento das tampinhas e caixas para acondicionamento dos blisters arrecadados na gincana. Todo o material arrecadado no campeonato será encaminhado e revertido em benefícios para a manutenção da APAE. Os reeducandos do Centro de Detenção Provisória ficarão responsáveis pela separação por cores e tamanhos dos materiais arrecadados.

O Campeonato de Tampinhas e Lacres Plásticos terá uma novidade nesta edição com a arrecadação de blisters (cartela de comprimidos). Segundo a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura da SMA, Kátia Birke, o valor dos blisters arrecadados será revertido para alguma entidade beneficente que se cadastrar no projeto da APAE.

Premiação

Ao final de cada mês, será apurado um campeão de arrecadação da modalidade Educação Infantil e Ensino Fundamental/Médio das redes municipal, estadual e particular de ensino. Os primeiros colocados de cada modalidade receberão certificado de campeão do mês, sendo que o campeão do mês entre todas as modalidades receberá um troféu da Secretaria de Meio Ambiente/APAE.

A premiação ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa será um evento oficial na primeira semana do mês de dezembro de 2023. Serão premiados os participantes que alcançarem o 1° lugar em arrecadação de tampinhas das redes municipal, estadual, particular de ensino. Os campeões serão homenageados publicamente com um troféu, certificado e mediante disponibilidade poderão receber prêmios doados pelos parceiros do projeto.

A segunda etapa encerrará o campeonato, sendo que os campeões serão anunciados no dia 2 de junho de 2024, durante a FEAMA – Feira Ambiental Municipal de Americana, onde os primeiros colocados serão premiados com o certificado “Escola Amiga do Meio Ambiente”, recebendo troféu, prêmio de participação sob disponibilidade, doados pelos parceiros do projeto.

Blisters

As entidades e instituições filantrópicas e assistenciais poderão se inscrever para receber os valores arrecadados com a campanha de arrecadação dos resíduos de blisters, mediante preenchimento prévio de questionário, que estará disponível de 15 de setembro a 15 de outubro, no link: https://forms.gle/LzfB5xRrXxExb3266

O campeonato para recolha dos blisters será realizado no período de outubro de 2023 a maio de 2024, sendo finalizado durante a realização da FEAMA.

Para mais informações sobre a ação entrar em contato com APAE pelo WhatsApp número: (19) 99285-1647 ou pelo telefone (19) 99843-2063.

