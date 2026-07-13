A Desktop, empresa de telecomunicações presente em 200 cidades do interior e litoral de São Paulo, está com mais de 60 vagas abertas para diferentes áreas de atuação. Para ampliar a atração de talentos, a empresa lança, em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa, o curso gratuito “Experiência do Cliente e Atendimento de Excelência”.

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Com aulas a serem realizadas no auditório do Paço Municipal de Nova Odessa, a iniciativa integra o programa Conecta Talentos, criado para capacitar profissionais para atuar nas áreas de atendimento e relacionamento com o cliente, desenvolvendo competências cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

Durante a capacitação, os alunos terão contato com temas como experiência do cliente, comunicação eficaz, resolução de problemas e excelência no atendimento. Além disso, conhecerão a cultura organizacional da Desktop e as oportunidades de carreira oferecidas pela empresa.

A data de início e os horários serão informados diretamente aos inscritos, pela Desktop. Ao final da formação, os participantes receberão certificado de conclusão e poderão participar dos processos seletivos da empresa.

Como e quem pode participar

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e residir na região de Nova Odessa, Campinas, Americana, Sumaré e Hortolândia. As inscrições devem ser feitas via formulário online, informando dados pessoais, escolaridade e experiência profissional. As vagas são limitadas.

Serviço:

Curso: Experiência do Cliente e Atendimento de Excelência

Realização: Desktop e Prefeitura de Nova Odessa

Local: Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa (data e horário informados aos inscritos)

Inscrições: forms.gle/MCWe9PqTcNaCTwo79

Participação gratuita

Vagas abertas: Link

Sobre a Desktop

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha (link). A companhia também recebeu a Certificação Experience por quatro anos consecutivos, pela proximidade e relacionamento com seus clientes, reconhecido pelo Experience Awards. Conta com um dos maiores crescimento orgânico de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.



Presente em 200 cidades, a Desktop possui mais de 3.700 colaboradores e conecta mais de 1,2 milhões de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor.

Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.