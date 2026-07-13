Um dos principais mercados do varejo alimentar paulista, Campinas recebe no dia 24 deste mês a APAS – Associação Paulista de Supermercados em mais uma edição da APAS Experience, evento itinerante promovido com objetivo de promover diálogos relevantes, trocas de experiências e fortalecimento das conexões entre o setor supermercadista, o poder público e a sociedade, além de fomentar negócios.

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Ao longo de todo o dia, autoridades, empresários, varejistas, fornecedores e profissionais do setor supermercadista terão uma programação bem diversificada, com palestras e painéis.

Durante a feira de negócios, os visitantes poderão acompanhar exposição de fornecedores, com tendências e novidades do segmento supermercadista. A proposta é criar um ambiente de troca de experiências sobre as transformações no setor supermercadista, em um momento marcado por mudanças no comportamento do consumidor, desafios econômicos e avanços tecnológicos.

SERVIÇO

APAS Experience Campinas 2026

Credenciamento: pelo site apasexperience.com.br

· Quando: 24 de julho de 2026

· Local: Royal Palm Plaza Hall – Acesso A – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas

Programação:

8h – Credenciamento

9h – Palestra: “O poder da positividade” – Geraldo Rufino

9h40 – Painel “O ambiente de negócios e o impacto no setor de supermercados”

10h20 – Palestra: “Cliente feliz dá lucro” – Gisele Paula

11h – Cerimonial

12h – Abertura da Feira de Negócios

21h – Encerramento

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Pague Menos: 37 anos de história

Rede completa 37 anos consolidada como uma das maiores varejistas do interior paulista, com 39 lojas, mais de 8 mil colaboradores, expansão contínua, avanços em sustentabilidade e uma campanha especial de aniversário que vai sortear cinco carros zero quilômetro

No dia 13 de julho de 2026, a Rede de Supermercados Pague Menos celebra um marco importante em sua trajetória: 37 anos de atuação sob a marca Pague Menos, construída com base em valores como proximidade com os clientes, qualidade, preços justos, desenvolvimento regional e constante inovação. Mais do que celebrar uma data, o aniversário representa a consolidação de uma história empreendedora que começou há cinco décadas e que hoje posiciona a empresa entre as principais redes supermercadistas de São Paulo.

A origem dessa trajetória remonta a 1976, quando os irmãos Antonio, João e Laerte Santichio adquiriram um pequeno mercado no bairro Jardim São Paulo, em Americana (SP), fundando a LF Santichio & Filhos LTDA. O espírito empreendedor da família deu origem, posteriormente, à marca Anjola, nome criado a partir das iniciais dos três irmãos.

Anos depois, em 13 de julho de 1989, foi inaugurada a primeira unidade com a bandeira Pague Menos, localizada na avenida da Amizade, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. O momento marcou o nascimento de uma marca que se tornaria referência em varejo alimentar no interior paulista, mantendo desde o início o compromisso em oferecer variedade, qualidade e economia aos consumidores.

Ao longo de quase quatro décadas, a Rede construiu uma sólida relação de confiança com seus clientes e comunidades. Nos últimos dez anos, entretanto, viveu um dos períodos mais expressivos de sua história. A partir de 2015, iniciou um novo ciclo de expansão acelerada, ampliando sua presença territorial, fortalecendo sua estrutura operacional e investindo em tecnologia, logística, sustentabilidade e experiência do consumidor.

A abertura da unidade de São Pedro, em 2015, marcou o início dessa nova fase. Em 2016, duas novas lojas foram inauguradas em Araras, ampliando a atuação da Rede em uma importante região do interior paulista. Já em 2017, o crescimento ganhou ainda mais força com novas unidades em Campinas (Parque Prado), Piracicaba (Vila Rezende), além da chegada às cidades de Limeira e Salto, reforçando uma estratégia focada em mercados de grande potencial econômico e populacional.

Em 2019, o Supermercados Pague Menos ampliou sua presença em Paulínia, passando a operar com duas lojas no município. O ano seguinte trouxe desafios inéditos para o varejo devido à pandemia, mas também demonstrou a capacidade de adaptação e investimento da empresa. Em 2020, foi inaugurada uma nova loja em Campinas, no bairro Satélite Íris, além do lançamento do e-commerce superpaguemenos.com.br, ampliando a presença da marca no ambiente digital e oferecendo mais conveniência aos consumidores.

Também em 2020, entrou em operação o Centro de Distribuição, projetado inicialmente para atender até 50 lojas. O investimento representou um passo estratégico para garantir eficiência logística, abastecimento e suporte ao crescimento sustentável da Rede.

A evolução seguiu em 2021 com a chegada a duas novas cidades: São João da Boa Vista e Itu. No mesmo ano, foi inaugurado o moderno Complexo Administrativo e Logístico, em Santa Bárbara d’Oeste. Com mais de 200 mil metros quadrados, a estrutura reúne operações administrativas, logística e o Entreposto de Carnes, considerado o maior pertencente a uma rede varejista no estado de São Paulo.

Nos anos seguintes, o ritmo de expansão foi mantido. Em 2022, o Pague Menos passou a operar também em Mogi Guaçu e Valinhos. Em 2023, novas lojas foram inauguradas em Campinas e em Santa Bárbara d’Oeste.

O ano de 2024 ficou marcado pela chegada à região de Ribeirão Preto, considerada uma das mais importantes do interior paulista em termos econômicos e de consumo. Também foi inaugurada em Nova Odessa a moderna Central de Panificação, responsável pelo abastecimento de todas as unidades da Rede, garantindo padronização, qualidade e eficiência operacional.

Em 2025, Campinas consolidou-se como município que mais se tem lojas. Com as inaugurações das unidades nas avenidas Lix da Cunha e John Boyd Dunlop, a cidade passou a contar com sete lojas do Supermercados Pague Menos, reforçando a relevância da Rede no mercado varejista regional. No mesmo período, o Aplicativo Pague Menos ganhou ainda mais protagonismo, oferecendo acesso ao tabloide digital, ofertas exclusivas, praticidade e uma experiência cada vez mais integrada aos hábitos dos consumidores.

Já em 2026, a Rede inaugurou sua segunda unidade em Indaiatuba, ampliando sua atuação em um dos municípios mais relevantes da região. Ainda para este ano, está previsto o início das operações da segunda loja em Ribeirão Preto, fortalecendo a presença da empresa no nordeste paulista.

Hoje, o Supermercados Pague Menos está presente em 21 municípios do estado de São Paulo: Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos, totalizando 39 lojas, além de uma robusta estrutura logística, administrativa e industrial.

Mais do que crescer em número de unidades, a Rede também avançou significativamente em sua agenda de sustentabilidade. Em 2026, lançou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, consolidando práticas e indicadores alinhados aos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança). O documento evidencia resultados expressivos alcançados em 2025, como faturamento aproximado de R$ 4,3 bilhões, utilização de 99% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, reciclagem de mais de 429 toneladas de resíduos, redução de 45% nos acidentes de trabalho e mais de 9 mil horas de treinamento oferecidas aos colaboradores.

Outro importante reconhecimento veio com a conquista do Selo Impacto Positivo ESG, certificação que atesta o avanço do Supermercados Pague Menos em práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa. A conquista reforça o compromisso da Rede com uma gestão ética, transparente e alinhada aos desafios contemporâneos.

Segundo o CEO do Supermercados Pague Menos, Sergio Biagioli, a história da empresa foi construída com base em valores que permanecem atuais mesmo diante das transformações do mercado. “Celebrar 37 anos é olhar com orgulho para nossa trajetória e, ao mesmo tempo, renovar nosso compromisso com o futuro. Crescemos com as cidades onde atuamos, investimos continuamente em pessoas, inovação e sustentabilidade, sempre mantendo o cliente no centro das nossas decisões. Nossa missão continua sendo oferecer qualidade, economia e uma experiência de compra que faça a diferença na vida das famílias”, destaca.

Para celebrar esse momento especial, a Rede realiza a campanha Aniversário Pague Menos 2026, que segue até 2 de agosto. A ação contempla todas as lojas da Rede e também o e-commerce, oferecendo ofertas exclusivas, promoções especiais e a oportunidade de concorrer a cinco veículos zero quilômetro, sendo quatro Volkswagen Polo e uma Fiat Toro.

A campanha reforça a essência que acompanha o Supermercados Pague Menos desde seu início de atuação: gerar valor para seus consumidores e retribuir a confiança construída ao longo de décadas. Afinal, ao completar 37 anos, a Rede comemora não apenas sua própria história, mas também a parceria de milhões de clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades que contribuíram para essa trajetória de sucesso.

Com bases sólidas, crescimento consistente e uma visão voltada para inovação e sustentabilidade, o Supermercados Pague Menos inicia um novo ciclo preparado para continuar expandindo sua atuação, fortalecendo sua presença no interior paulista e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde está presente.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 39 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m², e uma Central de Panificação, em Nova Odessa. Com mais de oito mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!