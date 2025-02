Desmaio: aprenda a reconhecer quando é grave e agir rapidamente

Desmaio- Você já deve ter ouvido falar que pessoas que se sentem tontas devem se sentar com a cabeça entre os joelhos, mas isso é verdade? E como saber se você ou outra pessoa que desmaiou deve ir ao pronto-socorro ou talvez até consultar um cardiologista? O Dr. Elijah Behr, cardiologista na Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica cinco coisas importantes a se saber sobre desmaios.

Desmaio ou apagão, também conhecido como síncope, é uma perda temporária de consciência devido ao fluxo sanguíneo insuficiente no cérebro.

Existem diferentes tipos de síncope

Síncope vasovagal é o termo médico para o tipo mais benigno de desmaio, um desmaio simples sem uma causa subjacente séria, explica o Dr. Behr. Esse tipo de desmaio é bem comum.

“Em algumas pessoas, se houver uma queda na pressão arterial devido a algum estresse emocional, dor, doença ou desidratação, por exemplo, ou se a pessoa geralmente tiver uma pressão arterial baixa, qualquer estímulo pode provocar um reflexo no coração”, diz o Dr. Behr. “Ao invés de o coração acelerar e bombear com mais força para manter a pressão arterial, ele começa a desacelerar. A pressão arterial cai, a frequência cardíaca diminui ainda mais e o coração pode parar durante muitos segundos; às vezes, ele pode chegar a parar por cerca de um minuto em algumas pessoas que apresentam episódios de desmaios mais graves.”

Geralmente, com esse tipo de desmaio, a pessoa cai no chão, a pressão arterial retorna ao cérebro e a pessoa começa a se recuperar. No entanto, se alguém desmaiar em um local suscetível ou em uma posição vulnerável, isso pode ser perigoso tanto para a pessoa quanto para os outros, aponta o Dr. Behr.

A síncope que mais preocupa os profissionais da saúde é a síncope cardiogênica, o apagão devido a uma doença cardíaca subjacente, como uma anormalidade no ritmo cardíaco, ou arritmia, explica.

“Normalmente, essa é uma perda de consciência mais abrupta com um retorno de consciência mais rápido em comparação ao desmaio simples. Se você for mais velho, as chances de ter uma doença cardíaca subjacente da qual você pode, ou não, estar ciente são maiores. Essa é uma das razões para se preocupar mais com a perda de consciência em pessoas mais velhas”, diz o Dr. Behr. “Os jovens também podem apresentar doenças cardíacas que podem causar uma síncope cardiogênica, o que pode ser um sinal de alerta para algo mais sério que está por vir, por isso é importante investigar.”

“Outras pessoas para quem um apagão pode indicar um sinal de alerta para um problema cardíaco grave, incluem aquelas com um histórico familiar de problemas cardíacos hereditários, mortes inexplicáveis ou mortes súbitas prematuras; pessoas cujo desmaio está relacionado ao exercício físico; e pessoas cujo desmaio é associado a palpitações cardíacas ou a sensação de que o coração está disparando, acrescenta.

Antes de um desmaio simples, talvez você possa ter um ou mais sinais de que você deve se sentar ou deitar

“Haverá uma sensação de vertigem. Pode haver uma sensação de náusea, zumbido ou chiado nos ouvidos”, explica o Dr. Behr. “Algumas pessoas descrevem uma visão tubular — a visão se fechando antes de desmaiar — e algumas podem realmente perder a visão, mas ainda estar conscientes, não perdendo completamente a consciência, e depois se recuperar. Outros sinais típicos incluem a sensação de se sentir suado e melado.”

Algumas pessoas têm cerca de meia hora de aviso antes de desmaiar; outras podem ter apenas 30 segundos, ele acrescenta.

O que fazer se você ou outra pessoa desmaiar:

Verifique se a pessoa está respirando e se está com pulso. Caso contrário, chame a emergência, e se souber como realizar a ressuscitação cardiopulmonar, inicie-a.

Se a pessoa ainda estiver respirando e com pulso, garanta que ela esteja deitada horizontalmente e com a via aérea aberta, utilizando a posição de recuperação, e peça ajuda.

Se você sentir que um desmaio está chegando, coloque sua cabeça abaixo do nível do coração: por exemplo, entre os joelhos.

Descanse após sair do desmaio.

Beba água após o desmaio, adicionando eletrólitos, caso estejam disponíveis.

“Se a sua pressão arterial estiver ficando baixa e você estiver sentindo esses sintomas, isso significa que o sangue não está chegando ao seu cérebro, e se o seu coração estiver tentando empurrar o sangue para o cérebro contra a gravidade, significa que ele está se esforçando. Você precisa posicionar a sua cabeça no nível ou abaixo do coração para que a pressão arterial retorne ao cérebro; isso evitará todos os sintomas e o ciclo vicioso que ocorre sucessivamente”, explica o Dr. Behr. “Coloque sua cabeça entre os joelhos ou deite-se e posicione a cabeça para baixo e os pés para cima, dependendo de onde você estiver e do que for viável fazer.”

Levantar-se e andar imediatamente provavelmente será a pior coisa a se fazer, ele alerta.

“Sua pressão arterial cairá ainda mais, você se sentirá pior, terá um colapso e cairá, podendo até se machucar”, diz o Dr. Behr. “A melhor coisa a se fazer é ficar onde você está e ficar quieto, e, quando estiver se sentindo melhor, beba um pouco de água, talvez com alguns eletrólitos, caso você esteja desidratado. Como recomendação geral, aconselhamos a maioria das pessoas que desmaiaram a aumentar a ingestão de água e, de vez em quando, adicionar um pouco mais de sal aos alimentos, pois geralmente elas estão com a pressão arterial baixa.

Às vezes, manter-se hidratado e adicionar sal à dieta pode não ser o suficiente. Ocasionalmente, as pessoas precisam tomar medicamentos para melhorar o controle da pressão e aumentar a pressão arterial para evitar episódios de desmaio, diz o Dr. Behr.

Quando procurar ajuda médica

“Se alguém teve um simples desmaio com os gatilhos que descrevi anteriormente, o melhor a se fazer é conversar com o seu médico de família (o seu médico de cuidados primários) para falar sobre isso. Especialmente se for o primeiro episódio de sintomas, é melhor não ignorá-lo,” aconselha o Dr. Behr. “É comum que as pessoas procurem o pronto-socorro após o primeiro desmaio, o que considero completamente adequado e até recomendável.”

Se uma pessoa já teve desmaios simples anteriormente e conhece as circunstâncias que os causam, além de já ter sido avaliada pelo seu médico de família ou por um cardiologista, talvez não seja necessário ir ao pronto-socorro a cada episódio, acrescenta.

As situações mais alarmantes envolvem idosos que desmaiam, quando outras condições também podem estar influenciando; pessoas com desmaios frequentes, apesar de estarem bem hidratadas; casos em que o desmaio causa lesões, e quando o apagão ocorre de forma repentina, com outros sinais de possíveis problemas cardíacos.

“É fundamental garantir que essas pessoas sejam tratadas e que nenhum outro problema esteja sendo negligenciado”, afirma o Dr. Behr. “Além disso, em alguns casos os desmaios podem se assemelhar a convulsões. Eles podem causar movimentos convulsivos, e para saber diferenciar uma convulsão e epilepsia de um desmaio, é necessário a participação de um cardiologista e neurologista.”

Se você desmaia ao ver sangue, é possível se condicionar para não desmaiar

“Essa situação é muito comum, mas pode ser superada de diversas formas”, conta o Dr. Behr.

Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) pode ajudar, ele sugere. Na TCC, você trabalha com um profissional de saúde mental (como um psicoterapeuta ou terapeuta, por exemplo) para se tornar ciente de pensamentos negativos ou inadequados, para, portanto, que você possa enxergar situações desafiadoras de forma mais clara e saber respondê-las de forma mais eficaz.

