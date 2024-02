Rosamaria Montibeller é destaque em todos os cantos do mundo!

Representando o clube japonês Denso Airybees há quase cinco meses, a oposta da Seleção Brasileira vem mostrando cada vez mais o seu potencial em quadra, realizando 31 pontos na partida contra o time Okayama Seagulls, na V.League, principal campeonato no país, neste final de semana, e já recebeu mais de um troféu MVP (melhor jogadora da partida).

Com esse ótimo desempenho, Rosamaria se torna a segunda maior pontuadora da liga japonesa, com 412 pontos no total, além de ser a número 1 no clube, que atualmente está na quinta colocação do ranking da V.League.

“Eu vim para o Japão com o objetivo de melhorar a minha parte ofensiva e defensiva. Então acredito que esses resultados mostram que eu estou indo bem na parte ofensiva e evoluindo muito na defensiva, que é o que os japoneses são especialistas, estou aprendendo muito com eles, tem sido um crescimento importante em cada jogo. Estou muito feliz com o meu desempenho e a entrega do time”, declara a oposta de 29 anos.

O próximo desafio da Rosamaria será neste sábado (10), contra o clube PFU BlueCats.

SOBRE ROSAMARIA MONTIBELLER

Há mais de 13 anos vestindo a camisa da seleção, vice-campeã olímpica em Tóquio 2020, vice-campeã da Liga das Nações e vice-campeã do Mundial de Vôlei, ambos em 2022, além de incontáveis vitórias por onde passou desde a categoria de base, a Rosamaria é protagonista de momentos históricos para o voleibol mundial, além de ser embaixadora do esporte no estado de Santa Catarina. Atualmente, a atleta representa o time japonês Denso Airybees.

Natural de Nova Trento – SC, a atleta optou em não seguir com a carreira de modelo e se tornou uma das mulheres mais inspiradoras do vôlei, se posicionando dentro e fora das quadras em prol do esporte, das mulheres e de causas sociais, além de ser a atleta mais fashionista que o vôlei poderia ter. Revelada por um projeto social de sua cidade natal, que hoje a tem como madrinha, Rosamaria, atualmente, está na corrida olímpica rumo ao ouro.

Como empreendedora, a atleta de 29 anos, criou a própria marca homônima, apresentando uma linha de jóias em parceria com a Jamming Joais, marca nacional. O lançamento marcou um manifesto sobre sua vida, experiências e desafios de ser mulher, atleta e empreendedora.

