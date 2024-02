Loja “Life by Vivara” chega a Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré vai ganhar, em breve, mais uma grande e renomada marca: a Life by Vivara. A nova loja contará com todo seu mix de produtos, incluindo pulseiras, pingentes, anéis e brincos, além de joias masculinas e acessórios.

“A chegada da Life by Vivara é motivo de muito orgulho e satisfação para todos nós e sem dúvida é um presente para nossos clientes, que terão aqui todas as novidades desta conceituada joalheria”, comentou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A unidade se junta aos mais de 100 pontos de venda presentes em diversas cidades do país. Sofisticada e divertida, a estética da loja no Shopping ParkCity Sumaré terá inspiração no desejo da marca de representar os momentos mais marcantes da vida das pessoas. Além disso, o espaço, com as suas variadas formas e cores, será projetado para proporcionar aos clientes um momento prazeroso fazendo com que tenham uma boa experiência de compra.

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, também possui uma unidade da joalheria.

Fundada em 2011, a Life By Vivara foi a primeira marca de colecionáveis a ser comercializada no Brasil. Através de joias em prata, a marca é para todos que desejam expressar seu estilo e individualidade, por meio de joias repletas de significado e que possibilitam infinitas combinações.

“Desde a sua inauguração, o Shopping ParkCity Sumaré tem desempenhado um papel transformador no perfil do varejo regional, atraindo importantes marcas locais e nacionais. A vinda da Life By Vivara é resultado desta atuação estratégica realizada pela gestão da administradora AD Shopping em conjunto com a ADmall. Inauguramos 18 novas operações em 2023 e já começamos 2024 em um ritmo excelente”, comentou Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.