É amanhã: Detran-SP realiza primeiro leilão de veículos da nova fase

Mais de 400 veículos recolhidos na região de Botucatu vão à venda a partir de amanhã, 23 de julho, no primeiro leilão promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), desde que o órgão interrompeu os certames, para submeter seus processos a uma revisão sanitizadora, em setembro de 2023. A partir das 10h desta terça, todos os que se cadastraram no leilão até o último domingo, quando se encerraram as inscrições para o evento, poderão dar seu preço por um dos 197 veículos em condições de circulação disponíveis. Na quarta, 24, será a vez da venda dos 204 lotes de sucata aproveitável para desmontagem e, na quinta, 25, da oferta de 7 toneladas de sucata inservível, destinada à reciclagem por empresas de siderurgia ou fundição. As sessões acontecem no site da Rico Leilões (www.ricoleiloes.com.br).

Também na quarta, têm início os pré-lances para o segundo leilão agendado pelo Detran-SP, autarquia vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). O certame vai reunir veículos recolhidos nas cidades de Capela do Alto e Cesário Lange: 38 unidades em condições de circulação, 136 unidades de sucata aproveitável para desmonte e 11 unidades de sucata inservível. Desta vez, as sessões serão realizadas pela Amaral Leilões (www.amaralleiloes.com.br), também online.

A inscrição para participar de cada leilão deve ser feita até 48 horas antes do evento no site da leiloeira responsável. O certame de Capela do Alto e Cesário Lange está marcado para começar dia 13 de agosto. Ao todo, cada leilão leva três dias, um dia para cada categoria de veículo oferecido: aqueles que ainda podem circular, as sucatas aproveitáveis e as sucatas para reciclagem.

Há também um terceiro leilão a caminho, com veículos recolhidos na região de Cerquilho. O evento, previsto para os dias 20, 21 e 22 de agosto, vai ofertar, respectivamente, 66 unidades em condições de circular, 120 unidades de sucata que pode ser aproveitada para desmontagem e nove unidades de sucata inservível. Os pré-lances poderão ser feitos a partir de 31 de julho, para todas as categorias.

Olho no lance: regras

Quando aberta a sessão pública de venda dos veículos de Botucatu, todos os inscritos poderão sugerir um preço para uma das unidades disponíveis. No caso dos carros e motos em condições de circular, de acordo com o edital do certame, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100,00 (cem reais). Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 30,00 (trinta reais). E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 (dois centavos) por peso do lote.

Como os veículos já têm pré-lance, o incremento será feito a partir dos valores que constam do site da leiloeira. Vale lembrar que, se não ultrapassado por outro em até 30 segundos, o último lance dado será declarado vencedor. O mesmo vale para o pré-lance: se nenhum lance surgir para superá-lo, ele levará o veículo. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Pela Lei federal nº 14.133/2021, não há possibilidade de desistência.

Vale ressaltar que, mesmo que tenha um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Guarulhos a caminho: quase 8.000 veículos

A edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira traz um edital de notificação para a retirada de 7.889 veículos recolhidos na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O edital de retirada é parte do processo de construção de um leilão. Os veículos não reclamados vão a oferta pública. Mais uma vez, vale lembrar que o veículo pode ser resgatado até a véspera do leilão para o qual está listado.

Com o edital de Guarulhos, o Detran-SP já disponibilizou, só neste ano, um total de 17.460 veículos para os seus proprietários – ou para os agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aqueles que se sub-roguem nos direitos às unidades custodiadas. No edital publicado nesta segunda, é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada – com placa, número do chassi, marca e modelo.

