Devia pra Justiça em Santa Bárbara. Não deve mais

Um jovem que devia para a Justiça em Santa Bárbara d’Oeste

foi detido por agentes da Guarda Municipal na noite deste sábado. Ele é acusado de matar o sogro com golpes de faca no final de julho e os agentes de segurança saíram em seu encalço no bairro Santa Rita de Cássia.

I.A.R., 23, foi localizado próximo ao Caic (escola) do bairro. Ele confessou aos GMs que estava foragido e da Justiça e se entregou. Ele tinha prisão contra si emitida e ficou detido.

Abaixo dados emitidos pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 26/08/23

HORA: 21:50

LOCAL: RUA ARTUR GONÇALVES DA SILVA N°240 JD. SANTA RITA DE CASSIA.

CAPTURA DE INDIVIDUO PROCURADO PELA JUSTIÇA. (HOMICÍDIO)

Após ser irradiado pelo CICOMM da GCM que o autor de um homicídio vitimando seu ex sogro no último dia 28 estaria pelo JD. Santa Rita de Cassia, intensificamos o patrulhamento pelo bairro quando visualizamos I.A.R 23 anos de idade próximo ao CAIC sendo de imediato abordado, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém durante entrevista o mesmo nos informou estar foragido após ter ceifado a vida de seu ex sogro com golpes de faca; diante da confissão nos deslocamos até o plantão policial onde após pesquisa foi constatado prisão temporária em desfavor de I. o qual permaneceu a disposição da Justiça após registro da ocorrência.

