Camila Sanches vem candidata ao conselho em Americana

Camila Sanches Souza Sant Anna Candidata ao Conselho Tutelar em Americana

Ela tem o número 1006 e as eleições acontecem no próximo dia 6 de outubro.

Abaixo o NM traz um breve currículo da candidata que disputa pela primeira vez o posto.

Mãe neurotípica Estudante de letras Trabalhei voluntariamente em cursinho pré-vestibular Atuei como agente de organização escolar para o estado de SP Atualmente trabalhando na área da saúde Faço parte de um coletivo que atua no combate a violencia contra mulheres e no suporte às famílias na garantia de seus direitos É responsabilidade de todos a garantia de direitos das crianças e adolescentes Conheçam todos os candidatos e votem conscientes #conselhotutelar #americana #coletivobazarporelas #garantiadedireitos #eca

