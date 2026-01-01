O incêndio que devastou um bar na estação de esqui de Frans-Montana, na véspera de Ano Novo, e deixou ao menos 40 mortos e 100 feridos.

Italianos na Suíça

O embaixador da Itália na Suíça, Gian Lorenzo Cornado, disse à Rai News24, que “há cerca de 40 italianos que não têm notícias de suas famílias, mas ainda não podemos falar em desaparecidos”. “Não há indícios de italianos entre as vítimas ou feridos”, acrescentou.

Por sua vez, o presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou condolências e solidariedade ao país vizinho, destacando que dois cidadãos franceses ficaram feridos no incêndio, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França.