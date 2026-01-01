Depois de 3 vitórias e 3 derrotas em 6 eleições desde 1989, o presidente Lula da Silva (PT) vai para o tira teima histórico e pode se tornar o mais velho homem a presidir o Brasil este ano.

Lula foi derrotado em 1989 (Collor), 1994 e 1998 (Fernando Henrique Cardoso) e deu a volta por cima em 2002, batendo José Serra no segundo turno. Em 2006 ele foi reeleito- em cima do seu atual vice Geraldo Alckmin (então PSDB).

A volta dele se deu em 2022, quando bateu o então candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL- hoje preso pela tentativa de golpe de Estado após a derrota de 2022).

Adversários de Lula este ano

Depois de um ano com nomes indo e vindo, o nome que se consolidou como o mais forte da direita para disputar com o petista em outubro é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) filho do ex-presidente.